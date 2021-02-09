【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

牛年將近，鼠年的投資運程未如理想者，牛年能否轉一轉運勢。本網請教本港著名玄學家陳定幫，批算12生肖中屬猴、雞、狗、豬的投資運程以及注意事項。

猴：運氣不俗 暴敗星賭博不宜

生肖屬猴者今年運程相當不錯，陳定幫建議屬猴者宜買正股。因為屬猴今年有暴敗星，故他不建議投資較賭博的產品，並提醒投資者要記住鎖定利潤。屬猴的朋友今年宜買一些自己較熟悉或感興趣的東西。另外，屬猴者今年運氣不俗、財運亨通，基本上買甚麼都有機會點石成金。

雞：財運最好的生肖之一 吼準龍頭企業

生肖屬雞者是今年財運最好的生肖之一。陳定幫建議屬雞的朋友今年買龍頭企業、大企業，甚至投資衍生工具也可以，但不宜買很新的企業或沒有聽過的企業。

狗：福星高照 自行作投資決定

屬狗人士今年福星高照，陳定幫建議屬狗者今年最好自行做資料搜集、自行決定買賣股票，不要受別人的意見左右，容易受人影響。即使原本想法是正確，也有可能會聽得多別人的意見而影響自己原本的決定，最終得不償失。因此，他提醒屬狗的人士今年最重要是冷靜分析，不用害怕自己會作出錯誤決定。惟他認為屬狗者可以拖慢節奏，以外國的股票或金融產品為目標亦無不可。

豬：宜投資外國股票 衍生工具或房地產

陳定幫建議屬豬人士可以投資外國股票、衍生工具或房地產。屬豬的朋友想改善財運，他提議可於乘搭交通工具的時候，用手機買賣股票，會有利他們的投資，運氣亦會有所提升。此外，他提醒屬豬的朋友今年凡事不宜過急，因為過於急促就會打亂節奏，想獲利就需要多點耐性。

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【玄學家陳定幫算12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇：按此】

記者：曹佩鈞

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