【情人節2021】在家享酒店滋味Last Call　外賣下午茶甜蜜過情人節

情人節想嘆酒店下午茶？讓情人睡到自然醒，再將酒店下午茶送到情人家門前，都可以讓情人心情大悅。以下介紹仍接受預訂的酒店下午茶外賣，唔想情人節初三赤口鬧口角，就要快手預訂。

1. Island Shangri-La 港島香格里拉大酒店



港島香格里拉大酒店特別以農曆新年為靈感，設計出牛年蛋白杏仁餅和爆竹造型甜點，及其他多款新春主題的美食，包括香脆乳豬配紅菜頭法式軟包、桂花黃金糕配柑橘及伯爵茶Mousse、XO醬鮑魚酥盒、珍珠鵝肝醬等。

自取地址：香港中區法院道太古廣場6樓 Lobby Lounge

自取時間：下午3時至5時

電話：2877 3838

價錢：558元（兩位用）

*需最少一天前預訂

2. 四季酒店Four Seasons

鍾情四季酒店經典英式下午茶的Fans現在於家中都可以繼續打卡！酒店供應的外賣自取Afternoon Tea Set連雅緻四層架，賣相絕對不遜色於平日堂食。外賣Tea Set有齊配上傳統英式奶油及自家製果醬的手工鬆餅、法式蛋白杏仁餅、迷你漢堡、煙三文魚泡芙等鹹甜點，將英式滋味送到你家。

自取地址：中環金融街8號四季酒店大堂樓層Pop-up Pastry Shop

自取時間：上午10時至晚上8時

電話：3196 8882

價錢：628元

*需最少一天前預訂

3. 港麗酒店Conrad

為慶祝港麗酒店30周年，酒店推出周年誌慶外賣下午茶，更有限時75折優惠。外賣自取更另送周年限量港麗小熊公仔，送完即止。外賣下午茶用特製4層架奉上，共有12款鹹甜點，包括炸松露飯糰及金葉庭招牌蛋撻等。

自取地址：金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂

自取時間 : 下午3時至5時30分

電話：2521 3838

價錢：419元

*需於兩日前預訂

4. 帝苑酒店The Royal Garden



帝苑餅店首次推出的外賣下午茶，以多款時令水果如日本草莓、蜜瓜、西瓜等製成。這款鮮果下午茶外賣必試甜點要數帝苑餅店的皇牌鮮果拿破崙，另有蜜瓜芝士餅及人氣草莓西瓜玫瑰餅，鹹點則有鴨肝醬無花果奶油麵包及帕爾馬火腿香甜瓜串等。

自取地址：九龍尖沙咀東部麽地道69號

自司時間:下午2時30分至6時

價錢：568元

電話：2733 2045

*需於兩日前預訂

5. 四季菊日本餐廳

位於中環的四季菊日本餐廳推出日式下午茶外賣服務，以三層架放上10款日式鹹甜點，包括西京燒三文魚、福岡縣明太子蛋卷、蜜瓜白酒啫喱及日式紫薯撻等。預早訂購更可享85折優惠。

自取地址：中環金融街8號國際金融中心商場4樓

自取時間：下午2時至5時

價錢：588元

電話：2805 0600

*需於兩日前預訂

最後當然祝各位讀者有情人終成眷屬，2021年繼續甜甜蜜蜜，過一個豐收的一年。



責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝＝＝

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】 按此了解