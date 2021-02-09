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實測Citibank Plus戶口服務　4大賣點全屬舊酒新瓶？

個人增值 14:08 2021/02/09

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實測Citibank Plus戶口服務　4大賣點全屬舊酒新瓶？

3. 1蚊買基金？你慢晒喇！

可以1蚊就買到基金，都幾好嘅，即係人人都可以學投資，可惜真係已經慢晒喇。

要論銀行低入場費買基金，滙豐早喺一年前已經出咗，我喺2020年1月都有寫咗一篇關於滙豐flexInvest嘅分析（按此），當時ZA都未Public launch，我已經講緊佢擺明要招呼一眾虛銀㗎喇。

講返少少歷史，花旗早喺2019年已經話會係2020年初出一個低門檻嘅基金投資平台，可以低至100蚊入場。結果係畀滙豐喺2020年頭截咗糊，跟住花旗就喺2020年第一季低調出台，之後恒生就再Ride on阿媽嘅Infrastructure整咗個名為Simply Fund嘅平台，玩到1蚊都可以買基金咁咯。

    點擊圖片放大

所以成嚿嘢喺我眼中真係一啲特別都無喇……

4. Citi Plus Mastercard扣帳卡，如果早一年出就幾有新意嘅……

早前亦提過，Visa同Mastercard 2021年喺香港都會視Debit Card為重要目標。

喺2020年已經出咗Visa或Mastercard Debit Card嘅代表虛銀代表有眾安、MOX、WeLab，傳統銀行就要數同一樣提供12種外幣消費免手續費嘅HSBC Jade同HSBC One喇。

如果大家有緊貼華田FB，亦都會知道Livi早兩個星期喺官網首頁意外流出疑似會推出Mastercard Debit Card嘅截圖，咁佢都不負眾望，喺近日成為第三間有Mastercard Debit Card嘅虛銀，所以話呢隻Product你早一年出就好有新意嘅……

暫時顯得毫無新意的Citibank Plus

Citibank Plus嘅4大Feature：理財教室、玩任務攞最高1.8%利息、低至1蚊買基金、12種貨幣Mastercard扣帳卡，事實上都係左抄右抄，將一堆已經玩慣玩熟嘅Feature炒埋一碟，就當係新嘢出咁咯。

玩完之後，我係相當失望嘅，產品無新意之餘，我更想問呢啲真係年青人想要嘅銀行服務？對比MOX玩儲錢計劃、消費分析，或者ZA大玩UX派e-利是、Power Slider、吉祥物等，佢哋都有好針對性去解決一啲現時銀行服務嘅不足或者痛點。

Citibank Plus想解決乜嘢呢？我未領略到，只係覺得要咁大陣仗將一堆Existing product放埋一齊砌做一個新Segment，實在無咁嘅必要喇。

點解Citibank Plus係舊酒新瓶？，請按【上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (112) — 2021 Citibank 對虛銀的回應 — Citibank Plus 小實測】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

 

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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