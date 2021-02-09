▲ 實測Citibank Plus戶口服務 4大賣點全屬舊酒新瓶？

香港銀行界2021年第一季比較注目嘅產品，應該要數到已蘊釀多時嘅Citibank Plus戶口。

呢隻Product受注目，除咗因為Citibank會成為繼HSBC後另一間香港嘅傳統銀行出12種貨幣Mastercard Debit Card之外呢，就係佢成個Proposition明顯係主打一批較為Digital savvy、年青、較少投資／儲蓄經驗嘅一群，開戶過程全電子化，1蚊起做投資，有埋理財教學，即係同一眾理論上主張Financial inclusion（普惠金融）嘅虛擬銀行搶客咯！

截至撰稿日（2021年2月7號），呢個Account／segment暫時只接受已Whitelist嘅客戶申請嘅，包括我自己都未係客……

不過我就梗係搵咗已經係客嘅Bank worker friend同大家實測啦。

【2021年虛銀必須解決的3件事：按此】

舊酒新瓶的Citibank Plus

老實講，如果大家認真睇晒成個Segment嘅玩法，其實係沒甚新意，明顯只係舊酒新瓶啦。

根據官方說法，成個Segment有4大賣點：

1. 有理財教室，「為您度身訂造最啱你嘅理財教學」；

2. 玩任務，攞最高1.8%利息；

3. 低至1蚊買基金；

4. Citi Plus Mastercard扣帳卡，有12種貨幣免外幣交易費，同埋高達1%現金回贈。

可以逐個逐個同大家數吓市面上有咩好類似嘅Product喇。

1. 理財教室15分鐘就玩完了

理財教室呢類玩法其實唔少銀行都有做，差嘅只係到底係分行RM教你做（+sell爆你）、網頁／App版當教育電視咁玩、定係如Citibank Plus嘅宣傳咁「為您度身訂造最啱你嘅理財教學，用大數據畀你個人化投資小貼士」咯。

如果純綷當教育電視咁玩，恒生嗰個都做得唔差，你有心機睇嘅，都有啲用的。至於Citibank做成點呢？其實都無咩分別，有幾個級別，每個級別有幾篇文，每篇文又有幾條MC咁咯。

咁玩晒呢幾級要幾耐呢？答案係唔使15分鐘，咁就爆咗機，到底有幾「為您度身訂造最啱你嘅理財教學」呢？或者因為佢已經知道我都算識識哋，15分鐘就畀個鑽石級我呢？

【經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？：按此】

2. 玩任務攞高息，細行都玩唔少

Citibank Plus嘅第二個賣點，就係最高可以享受到活期1.8%利息，只要你肯「做任務」就OK了。

任務有啲乜呢？買嘢、儲錢、投資、入錢等等，做齊就有1.8%，叫話易唔易、話難唔難、話煩就一定相當煩咁咯。

啲玩法喺Bank worker心目中，就真係超級舊酒新瓶喇，例如有啲細行就一直有玩類似嘅嘢，仲要係玩足N咁多年𠻹！

例如大新咁啦，咁多年嚟個Payroll Account都係咁樣玩，又用As of今日嘅玩法，你喺佢度出糧最高有0.3%，有用八達通自動贈值送0.05%、有信用卡簽帳送0.15%、做投資送0.3%、買股票又送0.4%，總數最高1.2%咁咯，個玩法基本上季季都差無幾，最少已經玩咗5、6年，分別只係一時最高1.2%，一時最高2%咁啦。

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (112) — 2021 Citibank 對虛銀的回應 — Citibank Plus 小實測】