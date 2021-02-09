【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

上一篇談完鼠、牛、虎、兔四個生肖，生肖屬龍、蛇、馬、羊的投資者，今年的投資運程又如何？屬龍、蛇、馬、羊這四個生肖，就要留意本港著名玄學家陳定幫批算的投資運程。

龍：投資女性操盤的產品

生肖屬龍者的今年的財運普遍都相當好，陳定幫建議屬龍的朋友可選擇一些由女士操盤的投資產品，包括基金、股票、ETF等。另外，他亦建議屬龍者可留意較大型的基金或債券。

蛇：運程不錯 應多與朋友交流

屬蛇人士今年運程不錯，因為蛇、雞、牛稱為三合，三合太歲無形中有一股力量令你較幸運。基於今年是三合太歲，他建議屬蛇者可以多與朋友交流，如股票界、房地產界人士，交換一些想法，可能會認識很多新朋友。不過，由於今年有五鬼星，屬蛇的朋友可能會出現賭博心態，他提醒屬蛇的投資者記得及時鎖定利潤，不要得意忘形。

馬：新手投資者宜計清手續費

生肖屬馬者今年的吉星為桃花星，雖然與財星沒有太大關係，但陳定幫建議屬馬者可以多見人、多與別人聊天。他提及若是初次見面的人，可由投資話題入手，可能會發現大家有共同話題。另外，屬馬的朋友今年有玉堂貴人，有不明白的地方可向前輩、老師以及朋友發問。陳定幫提醒新手投資者，要小心手續費，計不清楚易招損失。

羊：沖太歲 宜設定止蝕位

由於牛羊是相沖的，屬羊人士今年是沖太歲。陳定幫指凡相沖就會有一股很強的力量，屬羊者今年的財運非常兩極。他提醒，由於屬羊的朋友今年財運兩極，有可能出現很大損失，也有可能斬獲不少，但很少會有中間位。他叮囑屬羊者最重要是學會止蝕，如果害怕錯失機會，很衝動買入一隻股票或基金，或會增加大破財的機會。

【玄學家陳定幫算12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【玄學家陳定幫算12生肖職場運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

記者：曹佩鈞

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