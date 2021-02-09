香港打工仔都習慣不會與僱主鬥法，看來內地對打工仔的保護比香港好。

內地僱主迫員工放假帶電腦，員工拒絕後被炒，告僱主後勝訴獲賠廿幾萬。這新聞都幾得意，香港打工仔都好難不感慨。

22萬，不知算多還是少，但至少是一個象徵意義，僱主不是為所欲為的。

報道中的事件發生於上海，印象中我無聽見香港有類似案例，香港打工仔都習慣不會與僱主鬥法，看來內地對打工仔的保護比香港好。

記得很久以前，上司與一眾同事食飯時好隨意地問：「大家覺得放假時應否Check公司email？甚至回覆及處理公司事務呢？」。

記得當時我轉工不久，初到該公司，傻痴痴地分享一下自己舊公司的情況。當時我指舊公司若比較重要的崗位職員放假時，會指明誰是Acting，就好似行政長官休假時，會有署理行政長官一樣。

當時該上司就向大家表示他自己會Check email，亦會盡量回覆，除非技術問題處理不了，認為大最好亦這樣做，因為這會令工作事情處理得更順利。事後回想，大概明白他的用意，只怪自己當時未深入認識該上司，還未聽懂話中有話。

我在想，在香港，若公司出部手機或電腦給僱員，表明要隨時找到你，有多少打工仔真的會拒絕，或對簿公堂呢？

【本文獲作者止凡授權轉載】

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