▲ 炒燶GME點算好？ 唔盡早斬纜盞愈輸愈多

美股「散戶屠鱷」事件塵埃落定，「GameStop」（美︰GME）股價從天堂狠狠摔返落地面，早入場而且有沽貨嘅散戶就賺到笑，但遲入場嘅，可能已經「坐緊艇」，如果係「坐緊艇」嘅其中一員，積臣說話未必啱聽，因為我會選擇盡早斬纜。

【延伸閱讀】美股「散戶屠鱷」事件嘅思考 係一場散戶挑戰華爾街精英之舉？

從高位計 大瀉86.79%

上星期一（2月1日）開始，GME股價就拾級而落。從最高位每股483美元計，至上星期五收市報63.77美元，大瀉86.79%，無止賺嘅股民，睇住戶口結餘由綠色變做紅色，心情肯定唔好受。至於遲咗入場嘅，發達唔成，仲要帳面大輸，心情肯定係囉囉攣。

唔少散戶仲相信「挾大戶淡倉」派對仲未完，仲相信GME股價仲有得升，更不斷係網絡論壇呼籲要SH（即Strong Hold簡寫，意思要堅定持貨），令積臣感意外嘅係，唔少人真係SH，仲貼埋倉證明無賣到，即使佢哋輸緊錢。積臣睇到佢哋輸到一頸血都於心不忍。

唔盡早止蝕 或會輸更多

好多人又話一日唔放一日唔算蝕，但以數學計算，條數虧損得愈多，就愈難追返虧損，正如下表計算︰

虧損百分比 要追回虧損的升幅百分比 10% 11.1% 20% 25% 30% 42.9% 50% 100% 70% 233.3% 90% 900%

當你輸10%時，隻股股價要升11.1%先見家鄉，呢個數積臣覺得唔難；咁睇下輸30%時，隻股要升返42.9%先得，呢個時候積臣就覺得有難度了；再睇返你輸90%時，隻股要升900%先追得返晒啲虧損，呢個回報只能係大師級Level先做得到。所以，止蝕嘅重要性就喺呢度。

諗住坐下貨？ 實為不智

如果你持有嘅係ETF，或者係騰訊 （00700） 或亞馬遜（美︰AMZN）呢類增長型股票，積臣先會考慮坐下貨，但GME明顯係炒作，股價瘋狂上升，已同公司前景、業績盈虧沒甚關係了，終有一日股價會落返地面，所以並唔係可以坐下貨嘅股票。

加上，「坐貨」係會輸時間值，今次GME係純炒作，未必再有一次「挾大戶淡倉」，而瘋狂炒作一輪，更難有機會畀你返到「家鄉位」。但當你一心一意等佢返家鄉，你買另一隻增長股可能已經抵銷返部分損失。舉個例子，各位網友不坊用5年表現圖比較返5號仔滙豐 （00005） 同700喇。

▲ 5號仔同700 五年股價圖表現比較。

切勿輕易走去破產

投資行為要自己負責，既然已經做錯決定，就要承認錯誤，死攬實隻股都無好結果，止蝕亦都有必要做。但如果你係借孖展或炒輸槓桿工具而輸凸本金之餘，仲爭券商錢，連自己身家都還唔到欠款，唔少網民建議當事人破產，但積臣就有保留，始始破產後遺症好大，信貸評級不良外，你以後申請信用卡、借錢周轉、甚至係買樓都受到影響，更有大機構及職業對於曾經破產嘅人都有負面印象。

所以，如果私人貸款係可以解決筆欠款，不妨一試，亦可以試下同券商傾一傾，睇下分期還款得唔得，始終債主都唔想債仔唔還錢嘅。另外，家庭成員永遠都係支持你嘅人，亦不妨向家庭成員求助，可能有人話同家庭成員唔夾，唔得喎。大難當前，當你肯放低自我ego，好多嘢係好辦好多。

最後，積臣知道貪心想搵快錢嗰種心態，GME事件已經唔係投資，係對賭了。就算想博一博，都只好拎你可承受損失嘅投資額出嚟，千萬唔好「All in」。但都係嗰句，有得揀唔會揀呢啲，投資市場星期一至五都開，機會處處，何必急在一時？從錯誤學習，下次要識避開呢啲了。

▲ 美股「散戶屠鱷」事件，GME股價瘋狂炒作。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

===========

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

https://bit.ly/36SseGH