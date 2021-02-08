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【抗疫飲食券】港燈再派飲食券　合資格家庭每戶獲發250元

精明理財 18:53 2021/02/08

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港燈再派飲食券　合資格家庭每戶獲發250元

新冠肺炎疫情影響不少企業及基層家庭，港燈再推出紓緩措施，包括再向基層家庭派發250元的飲食券、提高劏房戶電費津貼及放寬旗下資助計劃申請資格等，涉及金額約2,300萬元。

去年港燈為基層家庭派發500元飲食券，今年再推「關懷有饍」計劃派發「免費飲食券」，合資格人士可到參與計劃逾200間位於港島及南丫島的中小企食肆使用（食肆名單：按此）。

是次港燈更擴大支援對象，今年起，港燈的「智惜用電關懷基金」將放寛申請資格。基金旗下「智惜關懷資助計劃」放寬至所有由中小企營運，為長者、兒童或殘疾人士提供照顧、康復或院舍服務的場所，都合資格申請上限為15萬的全額資助，以落實樂齡及智能科技項目；而專為未有安裝港燈獨立電表的劏房租戶而設的「劏房租戶電費津貼計劃」，今年起資助金額由每年每戶500元，增至600元，港燈亦繼續為合資格的劏房重鋪電綫，安裝獨立電表。

港燈董事總經理尹志田表示，理解當前經濟仍然低迷對市民和社會不同行業持續帶來挑戰，部分受疫情衝擊較大行業，面對疫情反覆，情況未能得到根本改善，希望透過把這些行業納入資助範圍，可以減輕他們的經營壓力。

責任編輯：陳玉蓮

欄名 : 生活理財

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