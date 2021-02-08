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由飛機師的戰衣到時尚項目　Bomber jacket進化史

博客 18:53 2021/02/08

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與女裝相比，男裝的而且確來得變化甚少，來來去去離不開西裝或一些由軍事元素演變過來的服裝，就好像今天介紹的bomber jacket，最早可見於第二次世界大戰期間，輾轉70多年，由軍裝演變成經典的男服，歷久不衰。

Dior Men為了中國傳統農曆新年推出的限量系列裏，一樣包括bomber jacket。（左$29,000、右$14,500/圖片Dior Men提供）

縱使戰爭令生靈塗炭，但在時裝歷史裏卻因為戰爭而衍生出不少經典的男服，而且一直沿用至今，給當代每一位時裝設計師改良成更合乎他們審美眼光的版本，當中就有數款軍服叫男士們特別青睞，其中一款是MA-1 bomber jacket。

MA-1 bomber jacket是第二次大戰期間，美國空軍和海軍穿上的服裝，其設計直接取代了有著毛皮領口，而且較為笨重的B-15外套，原因是MA-1應用了耐穿的尼龍面料縫製。

圖中的bomber jacket來自Ralph Lauren品牌內最昂貴的Purple Label系列，採用了意大利的面料縫製，款式基本，穿一世的服裝應該就是這樣的了。（$7,900/圖片Ralph Lauren提供）

Bomber jacket款式源自飛機師的外套，今回Ralph Lauren再一次將這一件戰衣推出市場。（$4,190/圖片Ralph Lauren提供）

到了1963年，MA-1 bomber jacket有著重要性的改良，就是內裡用上鮮艷的橙色以作內裡，讓軍人可以將外套雙面穿著，當穿著橙色一面的時候，令隊友更易看到從而作出營救ZD1更甚的是從前的軍人都會將一個寫上不同國家語言的救生字條縫在內裡，目的在於承諾把任何一位被擊落的飛行員送還給基地都可以得到獎賞。

雖然Bomber Jacket最早出現於軍事用途，但一樣深得美國學院界的歡心，自50年代中，美國出現長春藤（Ivy Legue）大學聯盟後，學院味款式和軍事款式可說是平分春色。（$3,290/圖片Ralph Lauren提供）

完全將軍事味去蕪存菁的bomber jacket，有這件Dolce & Gabbana的出品，衫身上的圖案來自傳統意大利西西里島上的馬車裝飾圖案。（$16,000/圖片Dolce & Gabbana提供）

因此，當大家有機會在世界各地跳蚤市場，又或是泰國曼谷的翟道翟看到一些MA-1 bomber jacket內裡縫上救生標籤時，大家可不要感到驚訝呢﹗

MA-1的轉生

時至今日，雖然軍綠色尼龍縫製的MA-1 bomber jacket仍然在市場上熱賣（這方面有美國品牌Alpha，自1959年一直推出bomber jacket至今），但經時裝品牌催生出更多元化的版本，花巧程度早已脫離原來的軍用味道。

來自美國的男裝品牌O.N.S，用色和設計走大眾化路線。（$2,646/圖片Kapok提供）

果然是「西太后」的出品，將bomber jacket縫上格子面料和大鈕釦，絕對是不甘平凡的設計。（$7,980/圖片Vivienne Westwood提供）

彩藍色調子的bomber jacket市面比較鮮見，袖子更用上燈芯絨面料，令外套添上更多設計味。（售價未定/圖片COS提供）

就以同是來自美國的Ralph Lauren為例，這位時裝大師似對一切傳統美式事物均感到迷戀，由品牌最昂貴的Purple Label系列、到大眾化的Polo Ralph Lauren系列裏都輕易找到bomber jacket的影蹤，當中有承傳傳統款式的綠色尼龍版本，同時亦推出歌頌Ivy League長春藤大學聯盟的校園款式，那怕你是軍事迷，還是留戀校園生活的男生，必定有一款得你歡心。

產品查詢：Dior Men（800 969 886）、COS（2117 9433）、Dolce & Gabbana（2877 5558）、Kapok（2122 9730）、Ralph Lauren（2376 2881）、Vivienne Westwood（2375 9688）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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