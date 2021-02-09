KFC好味速遞預約自取85折　精選3款豐盛團年4人餐

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越南牛油雞4人餐

4件越南牛油雞 + 4件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯 + 8件牛油巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4客馬鈴薯蓉 + 4件經典葡撻

全桶A餐

8件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯 + 4件蜜蜜燒雞全翼 + 5件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4件馬鈴薯蓉

全雞宴

8件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 4件蜜蜜燒雞全翼 + 4件巴辣香雞翼 + 6件上校雞寶配醬 + 4件經典葡撻

撰文：hket小編

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