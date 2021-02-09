KFC好味速遞預約自取85折 精選3款豐盛團年4人餐 精明理財 09:00 2021/02/09 分享： 即日起，經KFC好味速遞預約外賣自取可享85折。臨近農曆新年，KFC好味速遞精選3款4人餐，畀你一家人團年迎新春多個選擇。 訂購網站 ▼點擊圖片放大 +2 越南牛油雞4人餐 4件越南牛油雞 + 4件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯 + 8件牛油巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4客馬鈴薯蓉 + 4件經典葡撻 全桶A餐 8件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯／辣汁蘑菇香飯 + 4件蜜蜜燒雞全翼 + 5件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4件馬鈴薯蓉 全雞宴 8件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞 + 4件蜜蜜燒雞全翼 + 4件巴辣香雞翼 + 6件上校雞寶配醬 + 4件經典葡撻 撰文：hket小編 ===== 【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】按此了解 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【牛年2021】把握最後機會！盤點賀年糕點優惠 2021/02/08 【牛年2021】把握最後機會！盤點賀年糕點優惠 牛角次男坊惠顧指定丼飯 送A5飛驒和牛丼飯 2021/02/08 牛角次男坊惠顧指定丼飯 送A5飛驒和牛丼飯 迪士尼賀年精品齊集HKTVmall 新春優惠低至69折 2021/02/08 迪士尼賀年精品齊集HKTVmall 新春優惠低至69折 DONKI藍灣廣場新店開幕 精選優惠產品一覽 2021/02/05 DONKI藍灣廣場新店開幕 精選優惠產品一覽 日本野銅鑼灣分店開幕優惠 免費請食lunch！ 2021/02/05 日本野銅鑼灣分店開幕優惠 免費請食lunch！ 著數優惠 快餐店 餐飲 外賣 農曆新年 KFC