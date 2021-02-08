▲ 帳戶資料與輸入不符仍可過數？ 3個安全轉帳小Tips

臨近歲晚，生活鎖事繁多，當要過數給朋友，匆匆按了確定，這才知道原來打錯帳戶號碼了？或是收款者的名稱並非自己的朋友？這個時候該怎麼辦？

近日有報道指，有市民透過銀行轉帳，即使收款人名稱與帳戶號碼並不符合的情況下，銀行仍然繼續執行轉帳指示，令用戶錯誤將金額轉帳至另一位不知名用戶的戶口。事件責任誰屬當然有不少爭論，不過市民有甚麼方法可以自保？

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，銀行業界可以完善核實措施系統，在客戶轉帳後，提供具有相關資料的頁面供客戶進一步核實，亦可以顯示收款方部分姓名以減低出錯機會。另一方面，他建議市民自己在轉帳時，要小心核對銀行帳戶號碼及相關資料才確認指令，避免不必要損失及麻煩。

確認指令前宜再三核對資料

方保僑指出，網上銀行轉帳原意為了方便市民，若增設更多限制，例如要核對姓名全名，或會令過程欠缺彈性，因為部分市民除了有英文譯名外，亦可能加上英文名，若在轉帳時收款方沒有提供相關資料，轉帳便未能執行，亦影響網上轉帳的優點──靈活性，失卻原意。



若市民最終轉帳到錯誤的收款人，又可否取消指令呢？方保僑表示，這需要視乎不同銀行處理方式，有銀行會向相關收到「突如其來」金錢的客戶詢問其是否願意將金額退回，但實際能否取回款項還需要視乎對方意願。因為當中有可能亦涉及雙方誠信問題，所以銀行只會酌情為客戶詢問收款方，若收款方不願意退還款項，相信亦需要花一段長時間處理。故此轉數時，對清楚號碼及資料，以保障自己，是精明理財重要的一步。

富融升級系統進行雙重核實



近年虛擬銀行陸續開業，只有綫上服務的虛擬銀行的網絡安全自是更受關注，不過富融銀行（Fusion Bank）就對事件作出快速反應，雖然其並非涉事銀行，但隨即於其Facebook（fb）專頁宣布已經進行系統升級，目前任何本地轉帳至富融戶口，不論金額大小，富融都會為收款人進行雙重核實，包括戶口號碼及姓名，才會進行及落實交易。

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責任編輯︰陳玉蓮

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