【2021情人節】將草間彌生Veuve Clicquot香檳帶回家 情人節非一般選擇

▲ 無論是香檳、Gin、干邑及酒具，都有不少選擇可以作情人節禮物。

2月14日既是情人節，又是初三。不想赤口，買點東西送給情人吧！如果情人好杯中物，以下的酒具、干邑、香檳都可以是箇中選擇。

草間彌生x Veuve Clicquot香檳

草間彌生本身已是一個icon，再加上Veuve Clicquot，令這香檳變得極之珍貴。貫徹其波點風格，再加一朵盛開的花，若不揭盅，也猜到是出自草間彌生手筆，而且波點令人聯想到香檳的氣泡。其實早在2006年，東京舉行的慈善活動上，草間彌生已運用她著名的圓點圖騰，為Veuve Clicquot的創辦人Madame Clicquot的肖像畫賦予新生命，今次La Grande Dame出新年份2012，更希望帶出一個信息：「我的心在黑夜裏綻放。」就如酒盒上的圖案般，雖則以黑色作背景，但卻有一朵富有生命力的花在盛放，但願新一年疫情遠去。

▲ 草間彌生x Veuve Clicquot, La Grande Dame, Champagne, 2012（$1,500，Watson’s Wine）

貓貓 x 東京花火 x Gin

大家一定很懷念東京夏祭的花火大會吧！望著這個《Wine Luxe》10周年的限量金箔氈酒「花火 HANABI GIN」酒瓶，見到兩隻穿著日本和服的貓貓，陶醉地看著盛放的煙火，就暫時止止癮吧！這是日本插畫師NATSU的設計，瓶身還運用立體效果，令兩隻貓貓更加栩栩如生。酒內更有金箔點綴，只要輕輕搖晃，就如一場小小煙火在瓶內上演。

▲ 《Wine Luxe》10周年的限量金箔氈酒——「花火 HANABI GIN」（$688，Luxe is Mall）

藝術家劉韡 x Hennessy

寒冬就過，春天不遠了。軒尼詩邀請當代藝術家劉韡創作名為《春天》的藝術作品，以紅色及紫色作為主色，勾著出優雅靈動的曲線。就如干邑佳釀，其香氣和味道都令人充滿想像的空間，劉韡打造的軒尼詩V.S.O.P. 2021新年限量版酒瓶亦如是。

▲ 藝術家劉韡 x Hennessy V.S.O.P. 2021新年限量版（$618，偉成洋酒）

Riedel心形醒酒器

情人節當然與心心有關啦！這個由著名酒杯製造品牌Riedel推出的Black Tie Bliss心形水晶醒酒器，中間竟然是一個心心形狀，每次倒酒，男友一定記得你這份體貼的心意！

▲ Riedel, Black Tie Bliss心形水晶醒酒器（$1,475，Town House）

Nude連體酒杯拍住上

以色列設計師Ron Arad以金屬製作的家具聞名於世，作品富趣味性，往往挑戰傳統，像這似連體嬰的酒杯Nude Design，就非常有趣，一上一下，如果不講究的話，可以上面作白酒杯，下面作紅酒杯，那麼當要飲紅酒又要飲白酒時，就不用洗杯了。至於情侶合卺交杯可能有點難度，但又未嘗不可，不妨試試！

▲ Nude Design酒杯（一套兩隻，$995，Town House）

白天與黑夜的黑色酒杯

Fatto A Mano Performance酒杯都是Riedel的出品，但竟然用了白天與黑夜的concept。「白天」，杯梗是黑色；「黑夜」，變成杯的底座是黑色。這兩套酒杯，因著黑色的杯梗或者是底座，變得更為形格，但透明的杯肚仍然可以清晰見到葡萄酒的色澤。情侶可以一個用「白天」，一個用「黑夜」，當然如果是老夫老妻，就無計啦！

▲ Riedel, Fatto A Mano Performance酒杯（$795/件，Town House）

Info

Watson’s Wine：2537 6998

Luxe is Mall：3615 8221

Town House：2845 0633

偉成洋酒：2122 9400