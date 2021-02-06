超強入門作　Ferrari Roma

▲ 法拉利Roma正式到港，定價港幣300萬有找，絕對是物有所值。

去年7月，法拉利車廠和代理在香港發布了全新車系Roma，藉着一個非常吸引的定價，即時成為全城熱話，前往參觀甚至選購者眾。事隔半年後，Roma正式到港，幾乎任何親身試駕過新車的人都一致認為，其港幣300萬有找的定價，絕對是物有所值。

在動力上，Roma與同廠的開篷車Portofino都是使用編號F154的3.9公升V8汽缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力620CV，但改配了嶄新的8前速雙離合器波箱，波牙比例經過調整，體積也更細小，還較舊有的7前速波箱輕了6公斤。

微調扭力可快可慢

而且在重新編寫電腦程式後，這波箱的升檔和降檔速度分別快了15%和21%，以Sport模式行車，就算選擇Auto全自動轉波，其拖波反應一樣是快而準，在彎前重brake，它會自行幫你降至合適的檔位，就像打賽車遊戲那樣，可以完全忽視左右兩邊的軚盤轉檔撥片。

更重要的是，它既可以開得很快，也可以輕鬆地慢行，從赤柱迴旋處駛往淺水灣的一段上斜山路，筆者便試過以最高的第8波行車，速度60km/h，望望數碼錶板上的虛擬轉數錶，引擎大約維持在1,000rpm左右，因為Roma的行車電腦中有一個名為Variable Boost Management的程式，懂得依據車速和波檔來微調扭力，令低轉時力量一樣非常充沛。

高科技輕觸式車廂

法拉利設計師在Roma車廂加入了大量新元素，包括16吋全數碼式液晶屏幕，中控台上又有8.4吋觸控式面板，作為車廂視訊娛樂系統的操控平台。

其座椅組合名為2+，即是兩個後座屬補購品，另外車廂則被中間的控制台清脆地一分為二，成為左右獨立性極高的「雙座艙」式設計。

有趣的是，Roma車廂內大部分按鈕，如今都變成了輕觸式，引擎啟動/熄火掣如是、門邊後視鏡調校也如是，就連傳統的開門把手，亦改由一個按掣代替。

盡管Roma只是現時法拉利車廠的入門級型號，不過從內到外，無論是設計、用料以至造工，全都一絲不苟，再看看其定價，絕對會對保時捷911 Carrera 4 GTS、平治AMG GT和賓利Continental GT等在市場存在已久的型號，構成重大威脅。

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規格表

售價：2,998,000起

車型：兩門 2+ 座位超級跑車

引擎：3.855公升V8汽缸配雙渦輪增壓器

最大馬力：620CV/5,750-7,500rpm

峰值扭力：77.50kgm/3,000-5,750rpm

壓縮比：9.45：1

驅動形式：前置引擎、後輪驅動，8前速雙離合器自排

車身長闊高：4,656 x 1,974 x 1,301mm

前/後輪軸距：2,670mm

車重：1,472kg

輪胎：前~245/35ZR20/後~285/35R20

0-100km/h 加速：3.4秒

0-200km/h 加速：9.3秒

極速：超過320km/h

查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）