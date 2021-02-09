MOS Burger消費滿$100送$10美食券　土司工坊特選下午茶餐低至$28

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MOS Burger：消費滿100元送10元美食券

由2月8日至2月28日，MOS Burger推出牛年優惠，於全綫分店消費滿100元，即送10元美食券；透過外賣平台戶戶送 Deliveroo點餐滿150元，亦可獲贈10元美食券。

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2. 土司工坊：特選下午茶餐低至28元

土司工坊Toast Box特選下午茶餐於星期一至五下午3時至6時供應，優惠價低至28元起，南洋名物班蘭蛋糕套餐28元、咖椰土司29元，另有咖哩雞翼飯及雙併公仔麵選擇，各款套餐均配上招牌南洋咖啡。

特選下午茶餐數量有限，售完即止。優惠不可與其他優惠同時使用。優惠不適用於新世紀廣場食代館分店、奧海城及新港中心大食代分店。

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3. Pandora：購物滿1,180元送項鏈乙條

臨近情人節，Pandora門市及網店推出限定優惠，現選購滿1,180元，即可獲贈項鏈乙條。注意優惠受條款與細則約束。



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撰文︰hket小編

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