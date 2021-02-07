【移居日本】嫁波蘭丈夫移居日本　港媽難適應日小學教育文化

兩個不同國籍的人結合，婚姻生活已需要時間磨合，還要在二人不熟悉的國度生活，加上教養孩子的共識，實是一大挑戰。育有兩子的港媽Ivy直言，儘管和丈夫的育兒理念有分歧，但慶幸對方是一位樂於照顧孩子的父親，意見不同可以慢慢溝通。

▲ 在日本定居，難免要入鄉隨俗，闔家來張日式和服照，是常識吧！（被訪者提供）

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Ivy笑說自己和丈夫Tadeusz認識的過程很平凡，Tadeusz是美籍波蘭人，成年後往日本唸書，跟着在香港的投資銀行工作，他們是在朋友聚會中相遇相知。「那時大家在港工作穩定，很享受拍拖的日子。某天我收到他的通知，說公司要派他到日本工作，要我立即決定是否陪他去。」

事出突然，她完全沒有心理準備，雖說已訂婚盟，但又未到非君不嫁的地步。「我那時的心情都真的十五十六，不過冷靜下來都覺得未嘗不可。我是實際的人嘛！所以在答應他後，立即上網在東京找了幾份工，網上進行面試幾次，最終有3份工作獲最後面試機會，但要待我到東京後親身進行。」

讓丈夫思考如何當父親

那年是2014年中，Ivy帶着「實際與浪漫」各半的心情去到東京，早有日子不如預期的心理準備，但失預算的事情也實在來得太快。「就是我懷孕了。當時已經見好一份工，只好坦白向公司說，對方因而找了些藉口希望我不去做。當下惟有調校心情，計劃做媽媽的一切準備。」她無奈地說。Ivy直言頭半年的日子不易過，日日呆在家，產檢也是自己去。「雖說大學時來過日本交流，但始終長居是另一回事。我的日語能力只是皮毛，加上那時Tadeusz晚晚要應酬，常常凌晨兩、三點才回家。」

大家都知這是日本的職場文化，但明白歸明白，Ivy覺得有需要向對方表達自己的感受和立場，正是女方坦白的溝通，除了換來Tadeusz的道歉外，還令他醒悟了自己的責任，思考如何當一個好丈夫、好父親。

▲ Ivy 感謝丈夫樂意照顧兒子，丈夫常說在教孩子上的大方向一致便可，其他培育小節各師各法，互相尊重。(被訪者提供)

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教養孩子大方向要一致

直至大仔出世後，Tadeusz果然履行他的承諾，除了平日上班的日子真的太忙未能幫手外，一到周末假日必定身體力行，肩負家中大小事情。「這確令我心感欣慰，他常說只要夫婦間有愛，孩子是會感受到的。而在教養孩子的大方向上，二人要一致，像要他們做個勇敢、有愛心、有毅力、具自信的人，其他一些育兒小事，便互相尊重，各師各法。」

不過，由於兩人的文化和成長背景有差異，亦會出現意見分歧的問題。其中一個例子是Tadeusz堅持在家的後花園養雞，說要讓孩子知道蛋從哪裏來，取了蛋之後，他們又有蛋吃。Ivy表現當時要說服自己一段好長時間才適應下來。

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感謝丈夫的體貼和愛

Ivy也曾被丈夫的教養理念弄到啼笑皆非。

有一年我生日，他說要帶我和兩個兒子到一個神秘的地方，我以為是去餐廳吃飯慶祝。怎知他帶我們到田野，並說已租了那塊田，以後每到周末假日，都會帶兩個兒子來種菜種花，而我就可以享受獨處時間，愛怎樣做都得。起初聽了覺得他好傻，但心底是無限感動，因他體會到我日常照顧兒子的辛勞。

她真心感謝丈夫的體貼，所以堅守着作為媽媽的耐性。

還未適應日本學校制度

Ivy不諱言至今仍在慢慢適應日本文化，尤其是在學校培訓小朋友方面，大部分學校對學生的自理能力、獨立信任度都很高。學校由小學一年級開始就會要求學生自己行路或搭車上學放學，因此在暑假前，家長要教懂孩子如何由學校返家，或由家上學的路途。

我曾經問過一個日本媽媽，怎樣放心只有6歲的女兒每天行路去車站，搭車上學？她答我女兒有手機可用，而且若她有問題，一定會有人幫她的。我聽完後呆了，正因為我們的成長背景不同，以前阿媽教落要小心陌生人、出面有拐子佬……

正因大兒子快要上小一，她惟有不斷和自己說，只要多訓練好兒子便成。於是現在她會先讓大兒子獨自到家附近的便利店、超市試買東西，到不遠處的郵局寄信。

作者：郭秀芳

責任編輯：李越樺、郭秀芳

（節錄）

【原文：港媽嫁波蘭丈夫移居日本 文化差異溝通建共識】

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