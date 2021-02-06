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【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金　每年慳稅一萬？

理財規劃 18:00 2021/02/06

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【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金 每年慳稅一萬？

讀者葉先生和太太的平均月薪有8萬元，每年繳稅連同預繳額都不少，因此想了解可扣稅年金，及最多可節省多少稅呢？

收取年金期最少有10年

政府在2019年推出合資格延期年金計劃及強積金自願性供款的扣稅方案，目的是鼓勵市民及早儲蓄，為退休作好準備，每名納稅人每年最多可額外得到6萬元的免稅額。在職的夫婦二人更可靈活分配扣稅年金的扣稅安排，每人申請扣稅額上限6萬元，夫婦聯合報稅的扣稅總額可達到12萬元。

不過並不是所有年金計劃都可以得到免稅額，保監局有為特定合資格的年金產品設下要求，保險公司需要把該產品提交申請，並且符合要求才可納入合資格年金扣稅計劃。讀者可登入保監局網站查閱相關產品的名單。

另外，保監同時要求合資格的年金總保費金額不少於18萬元，供款年期最短可為5年，而收取年金期不可少於10年，年金期內需要每年派發年金，至於領取的人最低年齡要求為50歲。另外保監又要求設立最低保證回報部分佔總回報不可少於50%。

扣稅是如何計算？

相信市民最關注的可扣稅年金計劃究竟每年可節省多少稅款。

以現時最高的稅率17%去計算，個人6萬元免稅額，即是每年最多可節省10,200元稅款。如果夫婦二人都為納稅人，各人都可享有6萬元免稅額，所以如果夫婦聯合報稅便可得到12萬元免稅額，二人最高可節省20,400元稅款，而且免稅額夫婦之間亦可靈活分配稅務扣除。

舉例如下︰

丈夫購買了合資格延期年金，保費為每年9萬元，太太購買了合資格延期年金保費為3萬元，如果分開報稅，丈夫每年上限扣稅金額也只是6萬元，而太太由於購買金額3萬元，每年扣稅額為3萬元。若然選擇與配偶聯名領取年金，或是納稅人或配偶作為單一年金領取人，夫婦二人便可靈活分配免稅額。即是假設二人都以夫婦聯名作為年金領取人，先生扣除年金9萬元保費當中的6萬元免稅額後，多出的3萬元可以給太太作為額外的免稅額，前提各人上限為6萬元免稅額。雖然太太只是購買了3萬元保費的合資格延期年金，但由於先生的年金領取人為夫婦聯合，因此太太可得到先生的3萬元免稅額，合共剛好6萬元免稅額。

【原文︰買可扣稅年金 每年省稅一萬】（收費文章）

=========

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撰文 : 張志龍 中原金融集團副總裁

欄名 : 退休理財

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