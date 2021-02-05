▲ 銀行推電子利市獎賞吸客 你會考慮使用綫上理財系統嗎？

農曆新年臨近，相信不少人已經為新年作好準備，如製作賀年糕點、買賀年禮品以及封利市等。由於本港新冠肺炎疫情持續，政府呼籲大家不要參與跨家庭聚會，金管局亦鼓勵大家派電子利市。今次新年有望增加使用網上理財的意慾嗎？

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根據香港銀行同業結算公司的統計，截至去年底止，轉數快（FPS）累計錄得逾687萬個登記帳戶。本港人口約為750萬人，驟眼看數字看似很大，但與事實可能有所出入。假如你擁有5個銀行帳戶，5個戶口都可以登記轉數快服務。因此，一個人很可能已佔據3個或以上的名額。就筆者觀察所得，身邊大部分年長的親友都沒有使用轉數快服務，而有使用這個服務的朋友則大多登記了2個或以上的帳戶。

在疫情推波助瀾的情況下，去年轉數快一年內驟增超過285萬個新登記。有專家解釋，電子支付上客量續創新高，主要凸顯疫下刺激綫上服務需求急增。另外，因為本港疫情未止，估計今年新年大家會減少拜年活動，加上銀行落力宣傳電子利市，或可帶動電子支付發展。

電子利市早已不是甚麼新鮮事。WeChat Pay香港用戶在2016年已經可以派電子利市，惟當時電子錢包並未普及。不過，今次應金管局呼籲，多間銀行紛紛推出電子利市服務，更提供抽獎及獎賞吸引市民使用。恒生及花旗銀行均推出抽獎活動，若市民在新年期間派發電子利市，即有機會贏取8,888元奬賞。另外，眾安銀行亦有推出類似活動，派電子利市即可參加抽獎贏1,000元現金。

【銀行辦抽獎鼓勵派電子利市 最高可獲8,888元獎賞：按此】

【眾安銀行推電子利市 有機會贏1,000元現金：按此】

此外，轉數快的應用層面愈來愈廣泛，現時已經可以繳交大部分的政府帳單以及於商店付款，相信轉數快日後會愈來愈普及。

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