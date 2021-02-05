  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (週五) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銀行推電子利市獎賞吸客　你會考慮使用綫上理財系統嗎？

博客 18:43 2021/02/05

分享：

銀行推電子利市獎賞吸客　你會考慮使用綫上理財系統嗎？

農曆新年臨近，相信不少人已經為新年作好準備，如製作賀年糕點、買賀年禮品以及封利市等。由於本港新冠肺炎疫情持續，政府呼籲大家不要參與跨家庭聚會，金管局亦鼓勵大家派電子利市。今次新年有望增加使用網上理財的意慾嗎？

【旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲：按此

根據香港銀行同業結算公司的統計，截至去年底止，轉數快（FPS）累計錄得逾687萬個登記帳戶。本港人口約為750萬人，驟眼看數字看似很大，但與事實可能有所出入。假如你擁有5個銀行帳戶，5個戶口都可以登記轉數快服務。因此，一個人很可能已佔據3個或以上的名額。就筆者觀察所得，身邊大部分年長的親友都沒有使用轉數快服務，而有使用這個服務的朋友則大多登記了2個或以上的帳戶。

在疫情推波助瀾的情況下，去年轉數快一年內驟增超過285萬個新登記。有專家解釋，電子支付上客量續創新高，主要凸顯疫下刺激綫上服務需求急增。另外，因為本港疫情未止，估計今年新年大家會減少拜年活動，加上銀行落力宣傳電子利市，或可帶動電子支付發展。

電子利市早已不是甚麼新鮮事。WeChat Pay香港用戶在2016年已經可以派電子利市，惟當時電子錢包並未普及。不過，今次應金管局呼籲，多間銀行紛紛推出電子利市服務，更提供抽獎及獎賞吸引市民使用。恒生及花旗銀行均推出抽獎活動，若市民在新年期間派發電子利市，即有機會贏取8,888元奬賞。另外，眾安銀行亦有推出類似活動，派電子利市即可參加抽獎贏1,000元現金。

【銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞：按此

【眾安銀行推電子利市　有機會贏1,000元現金：按此

此外，轉數快的應用層面愈來愈廣泛，現時已經可以繳交大部分的政府帳單以及於商店付款，相信轉數快日後會愈來愈普及。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

相關文章

【牛年2021】眾安銀行推電子利市　有機會贏1,000元現金
今日
【牛年2021】眾安銀行推電子利市　有機會贏1,000元現金
【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲
2021/01/29
【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
今日
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

最新專欄文章 更多

博客 - 股市大時代「炒股好過返工」引爭議　「力不到不為財」已不合時宜？
2021/01/22
股市大時代「炒股好過返工」引爭議　「力不到不為財」已不合時宜？
博客 - 韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？
2021/01/08
韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？
博客 - 【MPF】強積金變「應急錢」為何不可？美國、澳洲退休金類似做法有何影響？
2020/12/04
【MPF】強積金變「應急錢」為何不可？美國、澳洲退休金類似做法有何影響？
博客 - 港府資助港青到大灣區工作　將進一步削弱本港的創科產業
2020/11/27
港府資助港青到大灣區工作　將進一步削弱本港的創科產業
博客 - 【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？
2020/11/06
【人造肉】麥當勞新餐肉漢堡包食評　人造肉能否媲美真肉？
電子支付 香港金融管理局 銀行 農曆新年 轉數快 花旗銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？
【退休規劃】月入28萬中產　以物業製退休現金流有何不妥？
博客 - 【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？
【退休規劃】棄高薪厚職　42歲女強人已擁千萬資產夠唔夠退休？
博客 - 【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？
博客 - 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
博客 - 2021年美股潛力股名單
2021年美股潛力股名單
博客 - 【理財個案】中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？
【理財個案】中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？