【肺癌】58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫　每三星期需花上2萬元治療

治癌方法日新月異，惟一群基層癌症患者卻苦要面對「有藥無錢醫」的困境。58歲家庭主婦Bonnie，不幸確診4期A肺癌，使用IMpower150治療肺癌組合藥物反應良好，惟每三星期要花上兩萬元，積蓄將盡，盼政府將上述肺癌組合藥物納入治療藥物方案，延續存活的希望。

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治療肺癌組合藥物昂貴 一次吊針高達5萬元

Bonnie兩年前確診患上肺癌，病徵初期只是聲沙，沒料到癌魔已降臨。求醫後服藥無大改善，由於她提及咳嗽時有少許血液滲出，醫生建議照肺部X光，見左肺下方有陰影，再進一步檢測確診為肺腺癌4期EGFR基因突變，癌腫瘤接近3厘米。

她一直接受標靶藥物治療，但兩年後出現抗藥性，去年8月開始化療，為效果更好，以IMpower150治療肺癌組合藥物對治。她最初的癌指數為38，現已回落至2。

由於IMpower150治療肺癌組合藥物仍未受任何基金的資助，藥費對Bonnie一家是沉重負擔。「一次吊針總數要5萬多元，免疫治療部分雖有聖雅各資助，餘款要自己付出，每三星期便需花上兩萬元，用盡儲蓄和家人薪金，都要仔女夾錢出來，否則我便無針可打，非常大壓力。」

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政府肺癌支援不足 3成因缺乏支援中斷治療

事實上，很多肺癌患者像Bonnie一樣，一方面飽受癌症煎熬，另一方面為了求活而耗盡畢生積蓄，弄得身心俱疲，她希望政府能資助肺癌病人使用IMpower150治療組合藥物，度過難關。

今年初癌症資訊網用網上問卷形式訪問了逾100名與肺癌相關人士，95%受訪者認為目前政府提供的肺癌支援並不足夠，9成人對要支付治療藥物的費用而感到壓力，近3成人更曾經因為缺乏藥物支援而中斷治療。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：58歲晚期肺癌婦有藥無錢醫 望治肺癌組合藥物納入資助】

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