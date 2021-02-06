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【乳癌】瑜伽導師患乳癌歷乳房全切　化療後積極練體能重拾運動

保險保障 15:00 2021/02/06

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【乳癌】瑜伽導師患乳癌歷乳房全切　化療後積極練體能重拾運動

乳癌是女性的大敵，本港在2018年就錄得逾4,600宗乳癌個案，平均每14名香港婦女，就有1人患乳癌，數字是「亞洲之冠」。瑜伽導師Char生活習慣健康，去年身邊有朋友患上乳癌，於是去做檢查，豈料竟然確診。她需做一邊乳房全切和重建手術，肚上留下長疤痕，還要捱過化療。旁人或覺得好痛苦，但她說景隨心轉，抗病時要在生活中尋找快樂、幸福的事物，拼湊正能量因子，撑住自己。

重建乳房　腹部疤痕長達45厘米

多數人確診時會摸到乳房有硬塊，或從檢查發現內裏有腫瘤，但Char完全沒有，只看到乳房有好多像塵一樣的微細鈣化點，屬乳癌管腔B型。而因癌症屬多發性，故醫生建議她做一邊乳房全切。

要做乳房重建的病人，一般可選擇移植自體皮瓣，如用腹肌或背肌，另外也可選擇用外來物如鹽水袋或矽膠袋。Char選擇前者，因自體組織不具排斥風險，用袋或需於十數年後做微調，袋身也有機會變形，屆時可能要再開刀做手術換袋，很麻煩。故雖然做自體皮瓣移植的傷口大得多，腹部疤痕長達45厘米，Char亦寧願選擇此方法。

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嚴重副作用　與死亡擦身而過

術後訓練相當辛苦，但原來最大的難關，在於化療副作用。一共要打4針化療的Char，指最辛苦的時期在於打第一、二針之後。「在我打完針後的第四日，當我吃完早餐，就看到手和頸不斷出汗，汗水全是冷的。突然覺得呼吸好辛苦，好像快要昏倒，完全無力、趴在桌上。」

打完第二針，這個嚴重的副作用又再來襲。即使做足資料搜集，身邊也有同路人支援，卻從來無人試過有如此嚴重的副作用。「覺得好辛苦，無法呼救，只可哼到一聲，但無人會聽得到。要花好大氣力才講到一句『我好不舒服』，感覺好像好接近死亡，剛剛擦身而過。」

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積極練體能　重拾運動習慣

去年10月打完4針化療，完成所有治療之後，Char重拾昔日的運動習慣，行山、跑步統統都會做。由最初跑1公里都會氣喘，至今已能由鰂魚涌走山路至赤柱，4個半小時行12公里，途中更有近千級樓梯。「我在完成化療後4個月就完成到，希望鼓勵其他病友。化療完縱使氣喘又腳軟，當初我連1公里都跑不了，之後不斷練習，一步一步去做，連12公里都行到。」

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：患乳癌歷全切及重建手術 瑜伽導師拍片散播正能量

欄名 : 危疾知多啲

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