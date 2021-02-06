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【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠

精明理財 10:00 2021/02/06

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【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠

下星期就是農曆新年啦！新一年想步步高陞，為攞個好意頭少不了要食賀年糕點，不少連鎖品牌及酒店一早推出賀年糕點應市，愈近農曆新年優惠都陸續完結，最後機會要好好把握！

【銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞：按此

九龍東皇冠假日酒店紫粵軒：賀年糕點減20元

最後一日早鳥優惠！今日（6日）於九龍東皇冠假日酒店紫粵軒買賀年糕點，即減20元。

3款賀年糕品

  • 沖繩黑糖紅豆椰汁年糕（750克）
  • 黑松露臘味蘿蔔糕（750克）
  • 西班牙火腿臘味芋頭糕（750克）
  • 賀年糕點套裝（包括3款賀年糕點）（限量50套）

換領日期：即日起至2月11日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店

購物網站

8度海逸酒店：賀年糕品8折

由即日起至2月9日，於8度海逸酒店網店訂購賀年糕點，可享8折優惠。

4款賀年糕品組合

  • 松露干貝臘味蘿蔔糕（800克）
  • 鵝肝潤腸芋頭糕（800克）
  • 增城黑糖紅棗糕（800克）
  • 椰汁紅糖年糕（800克）
  • 雙囍臨門（松露干貝臘味蘿蔔糕及椰汁紅糖年糕，各300克）

換領日期：2021年2月1至11日（中午12時至晚上9時）
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓君綽軒

購物網站

鴻福堂：賀年糕點買6送1

由即日起至2月9日，購買6張任何賀年糕品禮券／e券，即送1張賀年糕品禮券／e券。

另外，如果是自家CLUB會員或持有建行（亞洲）信用卡，單買糕點亦可享低至53折優惠。

5款賀年糕點

  • 沖繩海鹽瑤柱芋頭糕（750克）
  • 桂花蔗汁馬蹄糕（750克）
  • 鴻運椰糖年糕（750克）
  • 金腿瑤柱蘿蔔糕（750克）
  • 燕窩楊枝甘露糕（700克）

分店訂購換領地點

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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