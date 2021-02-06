【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠

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【牛年2021】眾安銀行推電子利市 有機會贏1,000元現金
下星期就是農曆新年啦！新一年想步步高陞，為攞個好意頭少不了要食賀年糕點，不少連鎖品牌及酒店一早推出賀年糕點應市，愈近農曆新年優惠都陸續完結，最後機會要好好把握！
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九龍東皇冠假日酒店紫粵軒：賀年糕點減20元
最後一日早鳥優惠！今日（6日）於九龍東皇冠假日酒店紫粵軒買賀年糕點，即減20元。
3款賀年糕品
換領日期：即日起至2月11日
地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店
8度海逸酒店：賀年糕品8折
由即日起至2月9日，於8度海逸酒店網店訂購賀年糕點，可享8折優惠。
4款賀年糕品組合
換領日期：2021年2月1至11日（中午12時至晚上9時）
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓君綽軒
鴻福堂：賀年糕點買6送1
由即日起至2月9日，購買6張任何賀年糕品禮券／e券，即送1張賀年糕品禮券／e券。
另外，如果是自家CLUB會員或持有建行（亞洲）信用卡，單買糕點亦可享低至53折優惠。
5款賀年糕點
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊