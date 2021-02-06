▲ 【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠

下星期就是農曆新年啦！新一年想步步高陞，為攞個好意頭少不了要食賀年糕點，不少連鎖品牌及酒店一早推出賀年糕點應市，愈近農曆新年優惠都陸續完結，最後機會要好好把握！

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九龍東皇冠假日酒店紫粵軒：賀年糕點減20元

最後一日早鳥優惠！今日（6日）於九龍東皇冠假日酒店紫粵軒買賀年糕點，即減20元。

3款賀年糕品

沖繩黑糖紅豆椰汁年糕（750克）

黑松露臘味蘿蔔糕（750克）

西班牙火腿臘味芋頭糕（750克）

賀年糕點套裝（包括3款賀年糕點）（限量50套）

換領日期：即日起至2月11日

地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店

購物網站

8度海逸酒店：賀年糕品8折

由即日起至2月9日，於8度海逸酒店網店訂購賀年糕點，可享8折優惠。

4款賀年糕品組合

松露干貝臘味蘿蔔糕（800克）

鵝肝潤腸芋頭糕（800克）

增城黑糖紅棗糕（800克）

椰汁紅糖年糕（800克）

雙囍臨門（松露干貝臘味蘿蔔糕及椰汁紅糖年糕，各300克）

換領日期：2021年2月1至11日（中午12時至晚上9時）

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓君綽軒

購物網站

鴻福堂：賀年糕點買6送1

由即日起至2月9日，購買6張任何賀年糕品禮券／e券，即送1張賀年糕品禮券／e券。

另外，如果是自家CLUB會員或持有建行（亞洲）信用卡，單買糕點亦可享低至53折優惠。

5款賀年糕點

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕（750克）

桂花蔗汁馬蹄糕（750克）

鴻運椰糖年糕（750克）

金腿瑤柱蘿蔔糕（750克）

燕窩楊枝甘露糕（700克）

分店訂購／換領地點

責任編輯：曹佩鈞

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