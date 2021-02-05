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【人民幣定存】人民幣搶存戰升級　1年定存最高2.4厘（附3個月及1年定存列表）

收息攻略 16:53 2021/02/05

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【人民幣定期存款】人民幣搶存戰升級 1年定存最高2.4厘（附3個月及1年定存列表）

來到2月，本港銀行的人民幣搶存戰不斷升級，本周有多間銀行上調人民幣定期存款息率，包括3個月及1年存款期的人民幣定存。

3個月存期

3個月存期方面，最高的是招商永隆銀行的2.5厘年利率，入場費需10萬元人民幣新資金，須透過旗下手機APP開戶及開設定存。10萬元人民幣存款到期後可收息625元人民幣。

1年存期

至於1年存期的人民幣定存，最高息是招商永隆銀行及集友銀行的2.4厘年利率，起存額均為10萬元人民幣的新資金。存10萬元人民幣1年後可收取2,400元人民幣利息。

花旗最牛預估年底升至6算

ING大中華區首席經濟師彭藹嬈指，料人民幣在岸價兌美元今年穩步上升，首季為6.4，次季6.3，第三季是6.25，及至年底上試6.2。

人民幣在岸價兌美元現報約6.4747水平，如以花旗銀行預估年底升至6算的最牛目標價計算，人民幣仍有逾7%的潛在升幅，加上1年期的人民幣定存2.4厘年利率，滙息總回報1年目標可達9厘多。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 存款收息

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