▲ 電子利是成兒童手機銀行戶口新契機？（內附電子利是玩法比較）

農曆新年少不了「派利是」環節，特別是小朋友，收到長輩們祝福滿滿的「利是」，增添農曆年過節的樂趣。然而，疫情未退，家長們帶孩子到長輩家或朋友家拜年的活動，或許會減少。金管局建議市民透過電子渠道收發「利是」，順帶宣傳「轉數快」。在新常態下，民間風俗也要改變了。

「電子利是」進一步推進無現金交易

以往但凡農曆新年前，各大銀行都提供新鈔好讓大家「封利是」用，銀行門口排長龍換新鈔的景象也許快要成為歷史圖片。疫情之下，由換新銀紙入「利是」封派一封封實體「利是」，改為全程由手機app搞掂的「電子利是」。不少銀行和電子錢包營運商更趁機推出一連串的推廣，吸引用家轉型成為「無現金一族」。

為了將電子「利是」普及，金管局總裁余偉文也要帶頭號召一番。他說香港有多個電子支付平台，讓大家可以24小時隨時隨地輕鬆過數，而轉數快用户登記數目在去年「疫市」增加7成，大家只要稍稍改變習慣，就可以用這些渠道派「利是」。

比較電子利是 Alipay較有諗頭

薑餅人研究過各家銀行和電子錢包提供的派「利是」服務，其實都只是建基於「轉數快」平台。

只要用過轉數快調撥資金，派電子「利是」應該是「無難度」。派「利是」者只要登入網上銀行或電子錢包轉帳的頁面，輸入收款人的手機號碼，想派發的金額，然後再揀選利是封的圖案及語句，再選擇傳送的平台，按下確認，便可把利是派出去了。

當中，薑餅人試過AlipayHK的派「利是」功能，可算是少數有諗頭的玩法。

一筆過預算金額 隨機派發似抽獎

用家可以選擇一個大銀碼用作派發「利是」之用，例如你想派發1000元給20個人，AlipayHK便容許用家選擇「每位收到的銀碼是隨機的」，於是乎你派發的1000元「利是」，有人可能收到200元，亦有人可能只收到20元。總之派「利是」的人不會知道對方收到多少錢。

當然，如果你是踏實派的，也可以選擇將1000元平均分給20人，即每人會收到50元「利是」。不過用AlipayHK派「利是」的問題是，收「利是」一方也必須要透過AlipayHK app來收「利是」，變相要對方也要開戶才可收到「利是」。

傳統銀行玩電子利是 思維不夠跳脫

傳統銀行也大力推廣電子「利是」，但可惜他們的思維方式太踏實。為什麼薑餅人會這樣說呢?

就以渣打銀行為例，在選擇了要派「利是」給什麼人和派多少錢後，渣打竟然會將對方的名字和派發的金額貼在一個「利是」圖案上，用戶然後就要將這幅圖以社交平台傳給對方。

問題是，一直以來收「利是」都不會知道對方派多少錢，直到我們把「利是」拆開才會知道。現在渣打竟然將利是的「餡」在對方接收訊息時便「開估」，這便似乎減少了傳統拆「利是」估金額的驚喜了。

眾安銀行玩「入利是封」體驗

虛擬銀行也可趁著新年大力推廣電子「利是」來吸引客戶。眾安銀行便從傳統封「利是」的過程入，讓用戶在應用程式中逐一把不同面值的鈔票「拉入」電子利是封內，並自行選擇電子「利是」封套，聽落好像好過癮。

薑餅人未能試到這項服務，未知眾安的電子「利是」會否犯上渣打的低級錯誤了。

教導孩子如何利用電子錢包

不過，說到電子「利是」最大的不足之處，當然就是小朋友要如何收取的問題。正如上文提到，電子「利是」背後建基於轉數快系統，系統利用手機號碼或電郵與銀行戶口掛勾，但問題是，十歲以下的小朋友相信也不會自己有一部手機可以用來收「利是」。

除非同學們本身已有用開八達通錢包、拍住賞這些校園支付系統，否則親友想要派電子「利是」給小朋友，其實到最後都只會由家長手機代收。這樣對小朋友來說，又缺少了一個親身收「利是」的過程， 這樣真的少了很多樂趣呢。

重新思考兒童手機銀行戶口

疫情令這個世界變得不一樣，但新年派「利是」這些傳統，其實也很值得保留。但業界必須先從收「利是」一方著想，例如有沒有打算開設針對兒童的手機銀行戶口？讓他們學懂理財兼自己收取「利是」？這相信也是一個龐大的市場呢。