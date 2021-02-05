【牛年2021】眾安銀行推電子利市　有機會贏1,000元現金

新冠肺炎疫情蔓延，金管局早前呼籲市民使用電子利市，減少面對面接觸。ZA Bank亦推出電子利市功能，利用ZA Bank App派利市，即有機會贏取1,000元現金。

由2月10日至2月28日，ZA Bank將推出「千萬利是賀牛年」活動，其間將有2個推廣活動，計劃送出總值1,000萬的現金獎賞。

活動一：牛年一路發 齊賺168元

用戶每推薦一位親友成功開戶，就可以和親友齊齊獲得168元的現金獎賞。回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將ZA Bank帳戶連結至ZA Coin帳戶，才可參與有關回贈獎賞活動。

活動二：牛年任務送「金牛」

用戶只要經ZA Bank App派過利市，就有機會贏取1,000元現金。

另外，無論是否ZA Bank用戶，都可以收利市，只需透過已登記「轉數快」的電話號碼，就可以收到由ZA Bank用戶派出的利市。非ZA Bank用戶的親友會透過即時通訊程式收到對方分享的利市連結，只需點擊連結就可以在網頁瀏覽器上拆利市。

如何派ZA Bank電子利市？

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責任編輯：曹佩鈞

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