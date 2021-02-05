  • 23°C
香港時間 : 2021205日 (週五) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛年2021】眾安銀行推電子利市　有機會贏1,000元現金

精明理財 12:39 2021/02/05

分享：

新冠肺炎疫情蔓延，金管局早前呼籲市民使用電子利市，減少面對面接觸。ZA Bank亦推出電子利市功能，利用ZA Bank App派利市，即有機會贏取1,000元現金。

由2月10日至2月28日，ZA Bank將推出「千萬利是賀牛年」活動，其間將有2個推廣活動，計劃送出總值1,000萬的現金獎賞。

活動一：牛年一路發　齊賺168元

用戶每推薦一位親友成功開戶，就可以和親友齊齊獲得168元的現金獎賞。回贈將以ZA Coin形式發放，用戶須將ZA Bank帳戶連結至ZA Coin帳戶，才可參與有關回贈獎賞活動。

活動二：牛年任務送「金牛」

用戶只要經ZA Bank App派過利市，就有機會贏取1,000元現金。

另外，無論是否ZA Bank用戶，都可以收利市，只需透過已登記「轉數快」的電話號碼，就可以收到由ZA Bank用戶派出的利市。非ZA Bank用戶的親友會透過即時通訊程式收到對方分享的利市連結，只需點擊連結就可以在網頁瀏覽器上拆利市。

如何派ZA Bank電子利市？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

欄名 : 理財快訊

相關文章

【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞
2021/02/04
【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市
2021/02/04
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市

最新專欄文章 更多

花旗銀行明年首季推出數碼理財「Citi Plus」 完成遊戲可贏活期1.8厘息
2020/12/02
花旗銀行明年首季推出數碼理財「Citi Plus」 完成遊戲可贏活期1.8厘息
滙豐：本港尚玉客戶人數較去年增8%
2020/11/23
滙豐：本港尚玉客戶人數較去年增8%
【私人貸款】天星銀行airstar推貸款優惠　60日免息免供還款期
2020/11/23
【私人貸款】天星銀行airstar推貸款優惠　60日免息免供還款期
中銀新增以香港手機號碼開設內地戶口服務
2020/11/10
中銀新增以香港手機號碼開設內地戶口服務
【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證
2020/10/20
【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證
著數優惠 眾安銀行 香港金融管理局 轉數快

下一篇文章

DONKI藍灣廣場新店開幕　精選優惠產品一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證
【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000