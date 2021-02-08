海港6人龍蝦餐外賣自取$980　鴻福堂5支自家涼茶$100

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港：發財好市龍蝦6人餐外賣自取$980

海港飲食集團推出新春外賣自取美食優惠，6人發財好市龍蝦餐只需980元。當中包括上湯焗龍蝦伊麵（一斤半）、發財好市瑤柱脯、西蘭花帶子炒珊瑚蚌、酸菜水煮龍躉斑、百花炸釀蟹鉗及臘味糯米飯。

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2. 鴻福堂：5支自家涼茶$100

由即日起至2月28日，鴻福堂推出自家涼茶限定優惠，以優惠價100元購買價值24元至28元之自家涼茶5支，買8支更只需150元！

以上優惠不包括楊枝甘露，自家涼茶優惠價錢不適用於羅湖、落馬洲及山頂廣場分店。此優惠不可兌換現金，不可與其他優惠同時使用。產品數量有限，售完即止。

3. On The List：L'Occitane開倉 低至4折

由即日起至2月10日，On The List舉行L'Occitane開倉活動，多款皇牌美容、護膚產品低至4折起！

需要注意，必須成為On The List會員才可於網店購物。

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撰文：hket小編

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