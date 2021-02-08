  • 18°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 08:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海港6人龍蝦餐外賣自取$980　鴻福堂5支自家涼茶$100

精明理財 07:00 2021/02/08

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港：發財好市龍蝦6人餐外賣自取$980

海港飲食集團推出新春外賣自取美食優惠，6人發財好市龍蝦餐只需980元。當中包括上湯焗龍蝦伊麵（一斤半）、發財好市瑤柱脯、西蘭花帶子炒珊瑚蚌、酸菜水煮龍躉斑、百花炸釀蟹鉗及臘味糯米飯。

預購平台

2. 鴻福堂：5支自家涼茶$100

由即日起至2月28日，鴻福堂推出自家涼茶限定優惠，以優惠價100元購買價值24元至28元之自家涼茶5支，買8支更只需150元！

以上優惠不包括楊枝甘露，自家涼茶優惠價錢不適用於羅湖、落馬洲及山頂廣場分店。此優惠不可兌換現金，不可與其他優惠同時使用。產品數量有限，售完即止。

3. On The List：L'Occitane開倉　低至4折

由即日起至2月10日，On The List舉行L'Occitane開倉活動，多款皇牌美容、護膚產品低至4折起！

需要注意，必須成為On The List會員才可於網店購物。

購物網站

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - OK便利店用BoC Pay付款滿30元即減10元　山崎麵飽收據當錢使
2021/02/05
OK便利店用BoC Pay付款滿30元即減10元　山崎麵飽收據當錢使
今日優惠精選 - OK便利店hot&in熱飲買一送一　馬拉松開倉買指定貨品折上折
2021/02/04
OK便利店hot&in熱飲買一送一　馬拉松開倉買指定貨品折上折
今日優惠精選 - H&M網店購物滿888元享8折　易賞錢會員於百佳買滿200元送20元優惠券
2021/02/03
H&M網店購物滿888元享8折　易賞錢會員於百佳買滿200元送20元優惠券
今日優惠精選 - 日式餐廳尚鮮午市定食第二位半價　東海堂消費滿50元換總值40元優惠券
2021/02/02
日式餐廳尚鮮午市定食第二位半價　東海堂消費滿50元換總值40元優惠券
今日優惠精選 - Uniqlo推新春限定優惠　歷山酒店賀年糕點8折
2021/02/01
Uniqlo推新春限定優惠　歷山酒店賀年糕點8折
著數優惠 開倉 美食 龍躉 外賣

下一篇文章

【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683
逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683
【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%