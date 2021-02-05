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【移民加拿大】合資格港人2月8日起可申請長達3年加國工作簽證

美加 10:59 2021/02/05

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繼英國推出BNO「5+1」的移民途徑開放申請後，加拿大亦宣布推出吸引港人移居的新措施，並將開放申請。自2月8日（下周一）起，加拿大政府容許於過去5年大專畢業的港人，申請加拿大有效期最長3年的工作簽證。

【加國沙省移民門檻低但嚴寒　港男剖析當地生活實況：按此

為吸引高學歷港人到當地工作，加拿大於早前推出新的工作簽證。2月8日起合資格香港居民，可申請有效期最長3年的工作簽證。申請人須在過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，而大專文憑必須是最少兩年的課程。

目前在加拿大居住的香港居民，包括旅客，學生或在職人士，可以在加拿大境內透過網上申請。而現時在加拿大境外的香港居民，則需在獲得工作機會或具有入境豁免，並符合所有防疫措施要求，才能入境加拿大。

【搵工小心誤墮求職陷阱 加國網上招聘詐騙逾2千宗 ：按此

另外兩個移民途徑稍後開放

除了工作簽證之外，加拿大政府亦會開放另外兩種途徑，為香港年輕人提供永久居留權，包括針對在加拿大至少有1年工作經驗，並符合語言和教育標準的香港居民；以及從加拿大大專院校畢業的香港居民，讓他們可以直接申請永久居留權，有關申請於今年稍後開放。

加拿大移民、難民及公民部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）指，啟動新途徑讓香港居民移民到加拿大是一項歷史性舉措，期望吸引年輕、具有工作能力及經驗的畢業生到加拿大發展，推動當地經濟復甦。

有關工作簽證詳情將在：加拿大移民、難民及公民部網站公布

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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