【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

2021辛丑牛年即將來臨，12生肖中屬豬的人士，今年鴻運當頭，有貴人襄助，事業上有望再創高峰。生肖屬猴、雞、狗的人士，今年投資運勢如何？能否在職場上大展所長？本網請得有「玄學天后」之稱的玄學家雲文子，批算12生肖中猴、雞、狗、豬的職場及財運運程。

猴：運勢佳 投資機遇多

屬猴的人士今年運勢非常好，會有不同事業發展及賺錢的機會出現，工作上有女性貴人襄助，應把握時機，作大膽嘗試，開拓財路。今年投資機遇多，適宜與有豐富投資經驗前輩合資。

雲文子建議，可多着穿黑或白的服飾，或佩戴三角形的飾物，增強運勢。

雞：學習之年 宜進修

屬雞的人士，今年運勢會慢慢增強，應趁學習之年，主動學習，爭取機會，宜報讀增值課程，長綫投資自己。工作方面，公司內會推行改革方案，令工作壓力增加，但當中會有得着。投資策略宜以穩健長遠為大前提，才會有不俗的回報。

她建議可多着穿紅或啡黃的服飾，或佩戴星形的飾物，增強運勢。

狗：刑太歲 正財偏財弱

屬狗的人士，今年刑太歲，正財偏財均較弱，一切博彩活動均不適宜，應盡量避免破財。雲文子指，刑太歲代表刑傷，小心會有血光之災，或招惹官非。工作上，公司內部「七國咁亂」，小心犯下低層次錯誤，影響事業運。她提醒，雖工作壓力大，但切勿亂發脾氣，會影響整體氣場。

她建議，可佩戴兔形飾物化解犯太歲，或多穿着黑或綠的服飾，佩戴方形飾物，亦可增強運勢。

豬：鴻運當頭 有貴人襄助

屬豬的人士，今年鴻運當頭，氣場愈大，有說服力，同時有高層次貴人襄助，令財運有所提升。今年應制定更有意義的人生目標，工作上可望再創高峰，但要注意切忌態度囂張，否則會減弱人緣。財運方面，偏財運愈來愈順暢，宜分散中長綫投資，配合專家意見可增加勝算。

她建議，可多穿着紅或啡黃色的服飾，或佩戴波浪形飾物增強運勢。

【玄學天后雲文子算12生肖職場運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【玄學天后雲文子算12生肖職場運程 龍 、蛇、馬、羊篇：按此】

責任編輯：李瑩

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