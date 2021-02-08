  • 19°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 10:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼賀年精品齊集HKTVmall　新春優惠低至69折

精明理財 09:00 2021/02/08

分享：

農曆新年就到啦！HKTVmall一系列迪士尼新春精品上架，揮春、利市封以至賀禮都一應俱全。現時購買賀年食品可享低至88折優惠，服飾更低至69折，未買新衫過年不妨留意一下！

部分精選產品

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

購物網站

 

撰文︰hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

 

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
2021/02/06
【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
DONKI藍灣廣場新店開幕　精選優惠產品一覽
2021/02/05
DONKI藍灣廣場新店開幕　精選優惠產品一覽
日本野銅鑼灣分店開幕優惠　免費請食lunch！
2021/02/05
日本野銅鑼灣分店開幕優惠　免費請食lunch！
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市
2021/02/04
疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市
Mini Friday銅鑼灣分店開幕　免費送午餐
2021/02/04
Mini Friday銅鑼灣分店開幕　免費送午餐
著數優惠 時裝服飾 農曆新年 Disney

下一篇文章

海港6人龍蝦餐外賣自取$980　鴻福堂5支自家涼茶$100
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
【新智能身份證】新一輪換證已開始 限期內未換可被罰款$5000
逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683
逸東軒推外賣自取85折優惠　6人鮑魚盆菜折後$1683
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
2月1日生效　綜援生果金津貼金額調高2.7%
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？