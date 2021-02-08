迪士尼賀年精品齊集HKTVmall 新春優惠低至69折 精明理財 09:00 2021/02/08 分享： 農曆新年就到啦！HKTVmall一系列迪士尼新春精品上架，揮春、利市封以至賀禮都一應俱全。現時購買賀年食品可享低至88折優惠，服飾更低至69折，未買新衫過年不妨留意一下！ 部分精選產品 ▼點擊圖片放大 +4 +3 購物網站 撰文︰hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝ 贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！ 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠 2021/02/06 【牛年2021】把握最後機會！盤點3大賀年糕點優惠 DONKI藍灣廣場新店開幕 精選優惠產品一覽 2021/02/05 DONKI藍灣廣場新店開幕 精選優惠產品一覽 日本野銅鑼灣分店開幕優惠 免費請食lunch！ 2021/02/05 日本野銅鑼灣分店開幕優惠 免費請食lunch！ 疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市 2021/02/04 疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市 Mini Friday銅鑼灣分店開幕 免費送午餐 2021/02/04 Mini Friday銅鑼灣分店開幕 免費送午餐 著數優惠 時裝服飾 農曆新年 Disney