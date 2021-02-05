【自製長糧】「退休三寶」加長生津　自製長糧每月收約3萬退休金

▲ 「退休三寶」加長生津 自製長糧每月收3萬退休金

退休後沒有工作收入，被動收入就成為了退休人士重要的經濟收入來源。除了政府推出的長者福利措施外，亦有公營機構推出多種退休理財產品，令長者在退休後每月都有「收入」作退休長糧。

香港的長者福利，除了大家熟知的生果金（即高齡津貼）外，港府亦有推出長者生活津貼（長生津），年屆65歲合資格的長者即可申請。另外，按揭證券公司亦推出「退休3寶」，即安老按揭（或稱逆按揭）、香港年金及保單逆按計劃，讓退休人士自製長糧。長生津設有入息同資產限制，但想同時買入「退休3寶」，同時獲得長者生活津貼，兩者兼得，並非不可能。

長者生活津貼

申請長生津需通過入息及資產限制，入息包括工資、退休金／長俸、租金收入、從年金計劃所得的固定款項等，但從逆按揭計劃下每月獲得的款項則不包括在內。資產包括非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票等，但不包括逆按揭計劃下的自住物業、人壽保單的現金價值等。

長者生活津貼的入息資產及限額 單身人士 夫婦 普通長者生活津貼 每月總入息 $10,330 $15,620 資產總值 $365,000 $554,000 高額長者生活津貼 每月總入息 $10,330 $15,620 資產總值 $159,000 $241,000

普通長者生活津貼及高額長者生活津貼現時每月金額分別為2,845元及3,815元。

假設一位65歲男士的入息及資產總值不超過相關申請上限，即可每月獲得高額長者生活津貼3,815元。

安老按揭︰

假設一位65歲男士逆按揭物業估值600萬元，選擇固定利率及終身年金計劃，每月可收16,500元。自住物業不計算為申請長生津的資產，而透過安老按揭收到的每月收入不計算為申請長生津的入息。

香港年金計劃︰

假設一位65歲男士，整付保費金額100萬元，保證每月年金金額為5,800元。每月年金金額會計算入申請長生津的入息，惟不超過申請上限即可。

保單逆按計劃︰

假設一位65歲男士，壽險保單的身故賠償為200萬元，選擇定息計劃、終身年期，每月收取年金金額為3,157元。保單的現金價值不計算為申請長生津的資產；而透過保單逆按收到的每月收入亦不計算為申請長生津的入息。

因此，假設一位65歲男士的入息及資產總值不超過申請上限，再配合適當的「退休三寶」，即使退休後每月收入仍可達差不多3萬元。

退休產品／長者福利 是否計算長生津收入／資產 每月收入 安老按揭 不計算 $16,500 香港年金 計算，每月年金金額不超過入息上限 $5,800 保單逆按 不計算 $3,157 高額長者生活津貼 — $3,815 合計︰$29,272

通過以上方法，可做到每月食退休長糧29,272元，應付退休後的生活。

責任編輯︰陳啟昌

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