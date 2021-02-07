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【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作

個人增值 15:00 2021/02/07

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職場新常態　員工偏好混合工作

疫情下，去年企業面臨的其中一個大轉變，必定是遙距工作的需求。據Adobe《2021數碼趨勢報告》指出，28%的行銷人員在2020年第一季，每周最少遙距工作1至2天。而在6個月之後，該數據已經提升至80%。

隨着遙距工作將成為疫後的新常態，約三分之二受訪者表示，他們更偏好於兩者混合的工作模式，即是將遙距工作與辦公室工作融合。調查發現，傳統管理層最希望員工待在辦公室工作；而個人責任優先、重視個人配合文化且有靈活性的公司，對員工導向的遙距工作，持更開放的態度，他們將遙距工作視為提高生產力的工具，並為員工提供遙距辦公室、科技等津貼。

為了讓工作流程變得更有效率，當企業轉移到遙距工作，就能讓組織專注於分散各地團隊的生產力，並重新評估可以改善工作流程的程序。至於缺乏數碼技能，企業宜因應需求發揮創新，半數的資深經理表示，將透過支援每一個層級的行銷人員學習數碼技能，改善有關體驗，但現時只有43%的企業組織，表示有提供相關的虛擬訓練資源。

責任編輯：劉子瑜

【原文：職場新常態 員工偏好混合工作（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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