  • 23°C
香港時間 : 2021205日 (週五) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

個人增值 14:00 2021/02/05

分享：

2021辛丑牛年即將來臨，12生肖中屬龍的人士，今年破太歲，工作上會受不少制肘，而且會財來財去。生肖屬蛇、馬、羊的人士，今年有機會升職加薪嗎？投資運勢如何？本網請得有「玄學天后」之稱的玄學家雲文子，批算12生肖中龍 、蛇、馬、羊的職場及財運運程。

龍：破太歲　運勢平平

雲文子指，屬龍的人士今年破太歲，運勢平平，工作上會受不少制肘，小心招惹年過40歲的女性小人，但切勿質疑自己能力，中秋後運勢便會向好。財運方面，今年財來財去，她建議，投資策略宜守不宜攻，亦另要控制好交際應酬支出。

她建議，今年可多穿着綠或紅色的服飾，或佩戴橢圓形的飾物，增旺運勢。

蛇：是非之年　易招小人

屬蛇的人士，今年屬是非之年，小心職場內多小人，會惹來麻煩。不過，有是非代表你人氣旺，有個人價值，應轉化是非為動力，正財就會有穩定增長。投資方面，今年偏財運較多虛象，投資策略宜以保本為主。

她建議，今年可多穿着綠或紅色的服飾，或佩戴鎖鏈的飾物，增強財運。

馬：害太歲　投資觸覺差

屬馬的人士，今年害太歲，運勢較為波動，小人無處不在，但有危自有機，注意情緒勿受影響，入冬後運勢便會有好轉。今年財運不穩定，投資觸覺差，掌握不到市場走勢，不宜進行慣性投資。而做生意的人，今年會遇到變數，或令計劃延期，不過，也令你有時間重新部署，將風險減至最低。

她建議，今年可佩戴虎形飾物化解犯太歲，或多穿着白或啡黃色的服飾，佩戴花形的飾物，增旺運勢。

羊：沖太歲　工作變數多

屬羊的人士今年沖太歲，財運較多波折，注意勿受高風險高回報的投機項目引誘，誤信小人會招致損失。工作方面，處於沖太歲之年，較多波折，無貴人襄助，不宜作重大決定計劃，特別是做生意、開業、轉工，較難有好發展。

她建議，今年可佩戴兔或豬形飾物化解犯太歲，或多穿着白或啡黃色的服飾，佩戴圓珠或圓形飾物亦可改善運勢。

【12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇：按此

【12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇：按此

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰

欄名 : 職場百科

相關文章

【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
2021/01/04
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【牛年2021】新年拜年送禮之選　新年禮盒優惠一覽
2021/01/19
【牛年2021】新年拜年送禮之選　新年禮盒優惠一覽
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
2021/01/11
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲
2021/01/29
【牛年2021】旅發局「綫上+綫下」新春推廣　低至25折買鮑魚、半價享鮑魚雞煲
【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞
2021/02/04
【牛年2021】銀行辦抽獎鼓勵派電子利市　最高可獲8,888元獎賞

最新專欄文章 更多

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
今日
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
今日
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
【政府工】律政司聘律政書記　毋須大學學歷　起薪點21,340元
2021/02/02
【政府工】律政司聘律政書記　毋須大學學歷　起薪點21,340元
報告：62%僱員欲跳槽　近3成港企擬加薪
2021/01/30
報告：62%僱員欲跳槽　近3成港企擬加薪
【政府工】廉政公署聘助理廉政主任　毋須大學學歷　起薪點23,045元
2021/01/27
【政府工】廉政公署聘助理廉政主任　毋須大學學歷　起薪點23,045元
職業生涯 職場貼士 生肖 農曆新年

上一篇文章

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）

下一篇文章

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版