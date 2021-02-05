【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

2021辛丑牛年即將來臨，12生肖中屬龍的人士，今年破太歲，工作上會受不少制肘，而且會財來財去。生肖屬蛇、馬、羊的人士，今年有機會升職加薪嗎？投資運勢如何？本網請得有「玄學天后」之稱的玄學家雲文子，批算12生肖中龍 、蛇、馬、羊的職場及財運運程。

龍：破太歲 運勢平平

雲文子指，屬龍的人士今年破太歲，運勢平平，工作上會受不少制肘，小心招惹年過40歲的女性小人，但切勿質疑自己能力，中秋後運勢便會向好。財運方面，今年財來財去，她建議，投資策略宜守不宜攻，亦另要控制好交際應酬支出。

她建議，今年可多穿着綠或紅色的服飾，或佩戴橢圓形的飾物，增旺運勢。

蛇：是非之年 易招小人

屬蛇的人士，今年屬是非之年，小心職場內多小人，會惹來麻煩。不過，有是非代表你人氣旺，有個人價值，應轉化是非為動力，正財就會有穩定增長。投資方面，今年偏財運較多虛象，投資策略宜以保本為主。

她建議，今年可多穿着綠或紅色的服飾，或佩戴鎖鏈的飾物，增強財運。

馬：害太歲 投資觸覺差

屬馬的人士，今年害太歲，運勢較為波動，小人無處不在，但有危自有機，注意情緒勿受影響，入冬後運勢便會有好轉。今年財運不穩定，投資觸覺差，掌握不到市場走勢，不宜進行慣性投資。而做生意的人，今年會遇到變數，或令計劃延期，不過，也令你有時間重新部署，將風險減至最低。

她建議，今年可佩戴虎形飾物化解犯太歲，或多穿着白或啡黃色的服飾，佩戴花形的飾物，增旺運勢。

羊：沖太歲 工作變數多

屬羊的人士今年沖太歲，財運較多波折，注意勿受高風險高回報的投機項目引誘，誤信小人會招致損失。工作方面，處於沖太歲之年，較多波折，無貴人襄助，不宜作重大決定計劃，特別是做生意、開業、轉工，較難有好發展。

她建議，今年可佩戴兔或豬形飾物化解犯太歲，或多穿着白或啡黃色的服飾，佩戴圓珠或圓形飾物亦可改善運勢。

【12生肖職場運程 鼠、牛、虎、兔篇：按此】

【12生肖職場運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

責任編輯：李瑩

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