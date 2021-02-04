▲ 男友月入3.7萬不過壓測 被叫做擔保人點算好？ 專家：恐影響信貸評級宜考慮清楚

香港樓價高企，不少人花盡畢生積蓄買樓圓「上車夢」。有女網民近日在討論區發文指，拍拖1個月的男友有意置業，月入近3.7萬元但未能通過壓測，希望女友能作擔保人協助「上車」。

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有一名38歲的女網民在討論區發文，與年長2歲的男友拍拖1個月，男方多次提出想買樓。她表示，男友的儲蓄不足夠付首期，月入近3.7萬元但未能通過壓測。男友指，其父母已屆7旬並已退休，無法作擔保人；若屆時父母無法幫忙付首期，希望事主可以作擔保人，供款就由自己承擔。

貼文一出，不少網民建議事主分手，更直言是一個「洞」。由於事主與男友拍拖僅1個月，有網友認為雙方關係仍未穩定，在現階段不適合有錢銀瓜葛，更建議事主要堅持底綫，不要輕易答應當擔保人。

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做擔保人影響信貸評級

對於這個個案，認可理財策劃師林昶恆（Alvin）引用俗語回應指「唔做中，唔做保，唔做媒人三代好」。他表示，事主要考慮清楚是否打算與男友「過人世」，一旦成為了擔保人，若男友沒有錢供樓或出現甚麼問題，供樓責任就會轉至事主身上。另外，成為擔保人亦會影響事主的信貸評級，若事主日後想置業，可能需要面對一個較高的息口。

記者：曹佩鈞

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