▲ 【BNO移民英國】申請BNO居英簽證須預半年生活費 6個例子教你計預算

BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）現已接受申請，符合英國國民（海外）（BNO）資格的人士及其家庭受養人可透過「5+1」的方法入籍英國。申請簽證時需預留半年生活費作經濟能力證明，如何計算充足的生活費作申請？英國政府在官網舉出6個例子，教你準備好預算。

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半年生活費需預留多少？

BNO居留簽證設有5年期及30個月期的簽證選擇，申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證的港人需支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但不能領取社會福利。除了簽證費用及移民醫療附加費，申請人必需預備足夠6個月的生活費，包括交通費、房屋費用等。

除了住屋開支外，英國政府舉例說明不同家庭狀況的申請人6個月生活開支大約所需金額：

單身成人：2,000英鎊（約21,202港元）

夫婦＋1名子女：3,100英鎊（約32,863港元）

夫婦＋3名子女：4,600英鎊（約48,765港元）

夫婦＋2名父母+2名子女：9,200英鎊（約97,530港元）

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扣除租金後 需預留一定金額存款

由於BNO居留簽證申請人不能享有社會福利，英國政府要求申請人的存款扣除房屋費用、收入稅等開支後，需剩餘一定金額，金額需相等於英國收入援助（Income Support）的金額，有關金額因應申請人的年齡、財政狀況、婚姻及家庭狀況而有所不同，以證明他們有能力在英國自給自足。

英國政府網站亦列出6個例子說明，申請人扣除住屋開支後，需預留多少生活費作經濟能力證明，以申請BNO居留簽證入境英國：

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（以上例子僅作示範計算方式，並不代表現時收入援助的水平）

責任編輯：李瑩

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