疫情下WeChat Pay HK新招派電子利市

受疫情影響，流動支付平台WeChat Pay HK響應香港金融管理局呼籲，積極推動市民以電子支付方式派利市。並由即日起陸續推出多個新春派電子利市的全新玩法和功能，協助大家在抗疫期間以安全、環保、新潮的方法迎新歲，向親朋好友傳達祝賀。

除了平台固有的派利是功能外，今個農曆新年期間將推出歷年來最有創意、最多玩法、最有趣的新春電子利市活動，包括透過「轉數快」轉帳跨平台派利是送祝福；聯同多間企業推出企業專屬電子利市封套、展現企業形象送企業福利；首創「牛」轉新機利市封活動、隨機抽利市封集齊一套六款牛年行大運；以及升級早前推出的「畫圖利市」，讓大家綫上拜年利用畫圖逗利是獲得更多樂趣。

新玩法一：「轉數快」跨平台轉帳製作自家「轉數快」利市

由即日起至2月28日，於WeChat Pay HK透過「轉數快」轉帳可同時製作自家「轉數快」利市，選擇心儀利市封套並加入祝福字句，完成轉帳後長按圖片便可保存發放給親友傳遞心意。值得一提的是，「轉數快」利市封選擇多多，包括即將全新上綫的企業專屬電子利市封套以及「牛」轉新機利市封套，而且可以向任何已開通「轉數快」的用戶派發利市，不論對方使用的是銀行或電子錢包，即使未安裝WeChat都可以接收「轉數快」利市。

新玩法二：與多間企業合推企業專屬電子利是封套

往年大家都會收到不少企業利市封，今年為環保抗疫，WeChat Pay HK將與多間企業合作推出企業專屬電子利市封套，合作品牌涵蓋日常生活各個範圍，包括大家樂、中國移動香港、中銀香港、Baby Kingdom等。每個封套在設計上都別出心裁、盡顯品牌特色。企業專屬電子利市封套將於農曆新年前正式推出。

新玩法三：集齊一套六款牛年利市封 再抽特別版

今次WeChat Pay HK還將於農曆新年前推出「牛」轉新機隨機抽利市封套活動。用戶首次透過「支付」-「優惠專區」進入活動頁面，即可獲得抽利是封套機會一次，並可隨機抽出新潮趣緻牛年行運利是封套一款。此後，用戶可通過轉帳、派利市或以WeChat Pay HK進行消費等任何支付方式獲取抽封套機會，每日最多可獲抽獎機會三次。成功集齊五款牛年利是封後，即有機會抽出「特別款」封套。

除三款利市新玩法外，WeChat Pay HK亦升級早前推出的「畫圖利市」功能，更新畫圖詞庫，綫上拜年逗利是兼鬥才藝，為用戶帶來更多樂趣。用戶先在WeChat內向好友或群組發利是，並輸入利是金額（任何金額均可），再選擇類型為「畫圖利市」，便可預設題目挑戰好友，包括牛、燈籠、蒙羅麗莎等難度不一的題目。好友只要成功畫出指定圖案即可拆開利是，充滿互動樂趣。

如何在WeChat Pay HK透過「轉數快」跨平台轉帳製作自家利是？

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責任編輯：陳玉蓮

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