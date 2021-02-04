【理財個案】中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？

▲ 【理財個案】手持15隻股份虧損13萬多兼中年失業 邊啲繼續持貨邊啲要盡早換馬？

有股民持有多隻股份，但當中有「蟹貨」，帳面合共虧損13萬多，究竟繼續持貨，還是盡早換馬呢？證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？

讀者：

本人今年50歲，現失業中，現有15隻股份，帳面虧損13萬多，不知該如何處理，希望阿Sir可以在百忙之中指點迷津。

現持有票：

股份 持有股數 買入價 希慎興業 （00014） 2,000 $28.5 四環醫藥 （00460） 8,000 $1.9 數字王國 （00547） 30,000 $0.83 深圳高速公路 （00548） 2000 $9.67 浙江滬杭甬 （00576） 2000 $6.33 建設銀行 （00939） 3000 $7.8 阿里影業 （01060） 10,000 $3.31 石藥集團 （01093） 6,000 $18 中國交通建設 （01800） 3,000 $11.6 慧聰集團 （02280） 8,000 $4.25 中國平安 （02318） 500 $87 盈富基金 （02800） 3,000 $26.2 中國生物製藥 （01177） 2,000 $8.72 京東集團－S （09618） 200 $340.4

應該如何處理這些股票，是否繼續持有，還是賣出，可否指教應怎樣處理？無限感激。

龔成老師：

只要股份有質素，又適合你人生階段，中短期的波動不用太在意。

你現有持股，當中以四環醫藥 （00460） 比較麻煩，因為曾經停過牌一段時間。如果你翻查年報，每年獨立核數師的意見，你會見到在2014年出現「不表示意見」，2015年、2016年出現「保留意見」，這都反映核數師對盤數感到有可疑，這是一個十分不利的因素。因此，賣出是較好的策略。

數字王國 （00547） 如果看看他的業務情況就明，營業額每年下跌，年年虧損，根本沒有投資價值，你賣出這股較好。

阿里影業 （01060） 炒作較多，風險高。這企業到現時仍未有盈利，市場只憑前景去評估，其實這會有相當的風險，這類股最多只能小注。

慧聰集團 （02280） 多年出現虧損，投資價值不高，建議換至其他優質股。

京東 （09618） 和中生製藥 （01177） 是有質素的潛力股，但波動性較大，不適合你的年紀。現貨可持有，但不要加注。

未來投資增值時，可集中在以下「平穏增長股」身上，會較理想︰

【本文獲作者龔成授權轉載】

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