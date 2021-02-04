【理財個案】中年失業揸15股蝕13萬多　邊啲繼續揸邊啲要換馬？

下一篇文章
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅 家庭組合優惠及保費比較
有股民持有多隻股份，但當中有「蟹貨」，帳面合共虧損13萬多，究竟繼續持貨，還是盡早換馬呢？證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？
讀者：
本人今年50歲，現失業中，現有15隻股份，帳面虧損13萬多，不知該如何處理，希望阿Sir可以在百忙之中指點迷津。
現持有票：
|股份
|持有股數
|買入價
|希慎興業 （00014）
|2,000
|$28.5
|四環醫藥 （00460）
|8,000
|$1.9
|數字王國 （00547）
|30,000
|$0.83
|深圳高速公路 （00548）
|2000
|$9.67
|浙江滬杭甬 （00576）
|2000
|$6.33
|建設銀行 （00939）
|3000
|$7.8
|阿里影業 （01060）
|10,000
|$3.31
|石藥集團 （01093）
|6,000
|$18
|中國交通建設 （01800）
|3,000
|$11.6
|慧聰集團 （02280）
|8,000
|$4.25
|中國平安 （02318）
|500
|$87
|盈富基金 （02800）
|3,000
|$26.2
|中國生物製藥 （01177）
|2,000
|$8.72
|京東集團－S （09618）
|200
|$340.4
應該如何處理這些股票，是否繼續持有，還是賣出，可否指教應怎樣處理？無限感激。
龔成老師：
只要股份有質素，又適合你人生階段，中短期的波動不用太在意。
你現有持股，當中以四環醫藥 （00460） 比較麻煩，因為曾經停過牌一段時間。如果你翻查年報，每年獨立核數師的意見，你會見到在2014年出現「不表示意見」，2015年、2016年出現「保留意見」，這都反映核數師對盤數感到有可疑，這是一個十分不利的因素。因此，賣出是較好的策略。
數字王國 （00547） 如果看看他的業務情況就明，營業額每年下跌，年年虧損，根本沒有投資價值，你賣出這股較好。
阿里影業 （01060） 炒作較多，風險高。這企業到現時仍未有盈利，市場只憑前景去評估，其實這會有相當的風險，這類股最多只能小注。
慧聰集團 （02280） 多年出現虧損，投資價值不高，建議換至其他優質股。
京東 （09618） 和中生製藥 （01177） 是有質素的潛力股，但波動性較大，不適合你的年紀。現貨可持有，但不要加注。
未來投資增值時，可集中在以下「平穏增長股」身上，會較理想︰
【本文獲作者龔成授權轉載】
========
貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】
欄名 : 80後百萬富翁