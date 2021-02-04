▲ 【綠色投資】彭博綠色億萬富翁榜 Elon Musk列首位 其餘大多來自中國綠色企業

以往談到綠色投資，或會令人想起高成本但低回報。但今時不同往日，可持續發展已成為市場一大趨勢，電動車、可再生能源等投資項目，除了是商機，也令不企業家晉身 富翁之列。 彭博綠色（ Bloomberg Green ） 根據企業家所擁有的 淨資產，以及 透過 減少溫室氣體排放的業務所造就的財富， 列出 綠色億萬富翁排名。排名首位的是 Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），其他則大多來自中國綠色企業的企業家。

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Tesla馬斯克排名首位

彭博綠色 根據 彭博億萬富翁指數 ，另計算出該 企業家 透過 減少溫室氣體排放的業務所造就的「 綠色淨資產」 ， 例如可再生能源或電動汽車的業務，排名出「 綠色億萬富豪榜」。

彭博綠色指，排名中的15位億萬富翁揭示了電動汽車、電池和太陽能於近年來的爆炸式增長。 排名首位的是 電動汽車生產商Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克，他同時在彭博億萬富翁指數排名第一，其 淨資產達1,992億美元，綠色淨資產達1,807億美元， 佔其總財富的91%。由於 綠色淨資產只計算與減少 溫室氣體排放的業務，因此 馬斯克生產太空火箭的SpaceX業務並無計算在內。

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中國綠色技術處領先地位

彭博綠色指，「 綠色億萬富豪榜」中， 大多「綠色億萬富翁」都來自中國，顯示中國在開發和銷售可再生能源經濟的技術方面處於領先地位，排名第二位是寧德時代（深：300750）的曾毓群、黃世霖、裴振華和李平，他們的綠色淨資產為607億美元。寧德時代是全球最大的電動汽車電池供應商，為Tesla、豐田、寶馬及富豪汽車等汽車生產商提供電池。

排名第三名的則是隆基綠能科技（滬：601012）的李振國、李春安、李喜燕及鍾寶申，該企業是全球最大的太陽能晶片製造商，供應全球約四分之一的太陽能晶片和模塊，他們的綠色淨資產達161億美元。

「綠色億萬富翁」首5位

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1. 馬斯克（Elon Musk）

淨資產：1,992億美元

綠色淨資產：1,807億美元

國家：美國

公司：Tesla（美：TSLA）

公司業務：電動汽車生產商

2. 曾毓群、黄世霖、裴振華、李平

淨資產：616億美元

綠色資產：607億美元

國家：中國

公司： 寧德時代新能源科技（深：300750）

公司業務： 全球最大的電動汽車電池供應商，為Tesla、豐田、寶馬及富豪汽車等汽車生產商提供電池。

3. 李振國、李春安、李喜燕、鍾寶申

淨資產：161億美元

綠色資產：161億美元

國家：中國

公司： 隆基綠能科技（滬：601012）

公司業務： 全球最大的太陽能晶片製造商，供應全球約四分之一的太陽能晶片和模塊。

4. 王傳福、呂向陽、夏作權

淨資產：335億美元

綠色淨資產：134億美元

國家：中國

公司： 比亞迪 （01211）

公司業務： 電動汽車製造商，股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）自2008年以來持有比亞迪的部分股份。

5. 劉金成

淨資產：109億美元

綠色資產：109億美元

國家：中國

公司：億緯鋰能 （深：300014）

公司業務： 中國電動汽車行業的第五大綠色高能鋰電池供應商，佔有5%的市場份額，戴姆勒（Daimler）、寶馬和 小鵬汽車 都是其客戶。

詳細排名可瀏覽：彭博綠色「 綠色億萬富翁榜 」

責任編輯：李瑩

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