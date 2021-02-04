▲ 【MPF】積金評級：1月強積金平均回報率達1.2% 中港股票基金表現最佳

積金評級公布，強積金基金1月份的平均投資回報率為1.2%，強積金成員的平均帳戶在1月份增加約4,500元的投資收益，表現最佳強積金資產類別則為香港及中國股票基金。

香港及中國股票基金表現最佳

1月份表現最佳的強積金資產類別為香港及中國股票基金，積金評級股票基金（香港及中國）指數的單月回報率為5.52%，其中在1月份表現最佳的基金為中銀保誠的「我的中國股票基金」；其次是亞洲股票基金類別，積金評級股票基金（亞洲）指數的單月回報率為3.58%。

由於香港及中國股票市場及全球市場在1月份最後一周均遭到拋售，強積金成員的平均帳戶在1月份增加了約4,500元的投資收益，較早前（截至1月22日）預測的11,900元下降62%。另外，強積金市場的1月份總投資收益仍約為200.6億元，強積金總資產預料將提升至1.16萬億元。

積金評級主席叢川普指，強積金的預計投資收益在最後一周急跌逾60%，2月初卻出現強勁反彈，這種市場波動性和GameStop及AMC等美國股票的沽空事件，均表現出經濟泡沫行為。他強調在持續波動的投資環境下，強積金成員必須保持警惕。

責任編輯：曹佩鈞

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