  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (週四) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較

博客 13:55 2021/02/04

分享：

【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較

門診保障為自選項目

至於不少父母都關心的門診保障，尤其幼兒抗抵力弱，經常生病看醫生。然而，醫療保險主要保障住院開支，一般都不包括門診保障，因為對於保險公司而言，門診的機率非常大，成本很高。本文的自願醫保中，保柏Bupa Hero及宏利晉悅容許受保人額外加保費，自選門診保障。

宏利晉悅的一年保費約3,000元（0歲），但受保人只可在指定網絡診所求診指定次數，消費者可能要留意網絡醫生是否符合需要。而保柏Hero的受保人也可自選門診保障，1年保費約12,000元（0歲），可向網絡及非網絡醫生求醫，每年最高賠償額為100,000元。保柏的門診網絡除涵蓋普通科、專科外，更延伸至情緒健康；新冠肺炎持續，人們減少外出，它的門診網絡最近推出視像診症，處方藥物可送到家中，這顯然為回應疫情下的新常態。

【VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？：按此

產科保障設9個月等候期

另外，很多夫婦有生育打算，都會關注產科保障。同樣地，產科保障也是自選項目，需另加保費。本文提及的產品中，只有保柏Bupa Hero提供自選產科保障，1年保費近19,000元，剖腹生產的賠償額為42,000元；但大家要留意產科保障設9個月的等候期，所以，如果想交一年保費，一年內完成人生大事，時間就要計得準。

說到生仔，少數保險公司提供懷孕併發症保障，保柏Bupa Hero及宏利晉悅在其基本計劃內提供此保障，毋須加錢。

搜羅自願醫保優惠　家人一齊投保慳更多

最近，各大保險公司繼續推出自願醫保靈活計劃，務求在逆市下吸引大家投保，折扣優惠絕不手軟。究竟計算優惠後，保費是多少？如果一家人一起投保，會否更着數？10Life將按不同的家庭組合，包括夫婦二人、一孩家庭及兩孩家庭，看看各類家庭新投保的首年總保費（假設客戶選擇半私家房計劃、無自付費）。

上圖顯示，截至2月1日，不少保險公司都在稅季推出自願醫保的優惠，投保可享首年保費折扣優惠。如果家人一同投保，保柏Bupa Hero的折扣就較多，既有家庭折扣，又有迎新優惠，將兩者加起來，二人投保的首年保費折扣為54折，三人以上投保的首年保費折扣更達47折。當然，首年保費只是短暫的甜頭，若大家打算長期投保，就要留意長遠的保費，所以，我們亦依照現時的保費表，計算了10年總保費，不論是二人、三人、四人家庭組合，保柏Bupa Hero的10年總保費都較低。

家庭友善保障項目比較　設支援熱綫更添安心？【上一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年2月1日。

【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾　拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽，2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

相關文章

買保險要因時制宜
2020/12/22
買保險要因時制宜
【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期
2021/01/12
【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期
友邦推出新保險產品　保障無限種疾病
2021/01/19
友邦推出新保險產品　保障無限種疾病
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
2021/01/21
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？
2021/02/03
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？

最新專欄文章 更多

博客 - 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
今日
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
博客 - 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
今日
【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
博客 - 【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？
2021/01/28
【新冠疫苗】4款免費新冠疫苗副作用保障大比拼　登記前有咩細節要留意？
博客 - 【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
2021/01/21
【自願醫保】VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？
博客 - 【新冠疫苗】免費新冠疫苗副作用保險比拼　打針前登記保障更安心？
2021/01/14
【新冠疫苗】免費新冠疫苗副作用保險比拼　打針前登記保障更安心？
醫療保險 保險公司 醫療保險 家庭醫療保險 自願醫保

下一篇文章

【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 2021年美股潛力股名單
2021年美股潛力股名單
博客 - 3個會扼殺致富機會的投資迷思
3個會扼殺致富機會的投資迷思
為男人而設的農曆新年限定　衫褲鞋襪一次過全數落齊
為男人而設的農曆新年限定　衫褲鞋襪一次過全數落齊
博客 - 【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
【ARK ETF】5隻ETF一年表現超100%　剖析女股神Catherine Wood旗下ETF的秘密
博客 - 【美股分析】女股神加持的醫療股　Veeva Systems有何吸引力？
【美股分析】女股神加持的醫療股　Veeva Systems有何吸引力？
博客 - 【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？
【退休規劃】52歲單身漢月入3萬仍透支　8年內可達財務自由嗎？