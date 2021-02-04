▲ 【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅 家庭組合優惠及保費比較

門診保障為自選項目

至於不少父母都關心的門診保障，尤其幼兒抗抵力弱，經常生病看醫生。然而，醫療保險主要保障住院開支，一般都不包括門診保障，因為對於保險公司而言，門診的機率非常大，成本很高。本文的自願醫保中，保柏Bupa Hero及宏利晉悅容許受保人額外加保費，自選門診保障。

宏利晉悅的一年保費約3,000元（0歲），但受保人只可在指定網絡診所求診指定次數，消費者可能要留意網絡醫生是否符合需要。而保柏Hero的受保人也可自選門診保障，1年保費約12,000元（0歲），可向網絡及非網絡醫生求醫，每年最高賠償額為100,000元。保柏的門診網絡除涵蓋普通科、專科外，更延伸至情緒健康；新冠肺炎持續，人們減少外出，它的門診網絡最近推出視像診症，處方藥物可送到家中，這顯然為回應疫情下的新常態。

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產科保障設9個月等候期

另外，很多夫婦有生育打算，都會關注產科保障。同樣地，產科保障也是自選項目，需另加保費。本文提及的產品中，只有保柏Bupa Hero提供自選產科保障，1年保費近19,000元，剖腹生產的賠償額為42,000元；但大家要留意產科保障設9個月的等候期，所以，如果想交一年保費，一年內完成人生大事，時間就要計得準。

說到生仔，少數保險公司提供懷孕併發症保障，保柏Bupa Hero及宏利晉悅在其基本計劃內提供此保障，毋須加錢。

搜羅自願醫保優惠 家人一齊投保慳更多

最近，各大保險公司繼續推出自願醫保靈活計劃，務求在逆市下吸引大家投保，折扣優惠絕不手軟。究竟計算優惠後，保費是多少？如果一家人一起投保，會否更着數？10Life將按不同的家庭組合，包括夫婦二人、一孩家庭及兩孩家庭，看看各類家庭新投保的首年總保費（假設客戶選擇半私家房計劃、無自付費）。

上圖顯示，截至2月1日，不少保險公司都在稅季推出自願醫保的優惠，投保可享首年保費折扣優惠。如果家人一同投保，保柏Bupa Hero的折扣就較多，既有家庭折扣，又有迎新優惠，將兩者加起來，二人投保的首年保費折扣為54折，三人以上投保的首年保費折扣更達47折。當然，首年保費只是短暫的甜頭，若大家打算長期投保，就要留意長遠的保費，所以，我們亦依照現時的保費表，計算了10年總保費，不論是二人、三人、四人家庭組合，保柏Bupa Hero的10年總保費都較低。

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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年2月1日。

【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾 拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽，2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

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