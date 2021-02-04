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【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較

博客 13:55 2021/02/04

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【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較

家庭友善的支援熱綫　為家人添安心

除了對傷病的保障，保險公司亦嘗試加入一些家庭友善的元素，如不同支援熱綫以協助受保人。先說健康熱綫，讓受保人可致電聯絡醫護人士。你可能想，生病時應該看醫生，為甚麼要打電話問呢？但是，當大家掛號後未能立即見醫生、或者半夜三更時幼兒發病，就可先透過健康熱綫，向醫護人士了解下一步該如何是好，這能為徬徨的父母給予多點一指示。

【疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期：按此

自願醫保一大特色是保障精神科住院治療，有保險公司更增加情緒健康熱綫，為受保人提供情緒輔導。為人父母者，都明白教養子女時常遇到困難，難免情緒波動，現時子女在家學習或者Zoom上課，令不少家長大感崩潰。正向教育強調，要培養正向孩子，先要有正向家長，言則，父母要先處理個人情緒，才可教好孩子。筆者身為人母，明白理論是知易行難，在育兒路上找人傾訴再出發，其實很重要。所以，父母的情緒健康不容忽視。

在本文提及的自願醫保計劃中，只有保柏Bupa Hero提供24小時的健康熱綫，隨時解答健康相關的問題，其健康管理團隊中有醫生顧問；此外，它的情緒健康熱綫也是24小時的，提供情緒支援及面談輔導服務。

家人齊投保自願醫保更慳稅？【上一頁

家庭投保優惠及保費比較【下一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年2月1日。

【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾　拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽，2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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