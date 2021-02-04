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【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅　家庭組合優惠及保費比較

博客 13:55 2021/02/04

分享：

一家人最緊要是齊齊整整，健健康康。守護健康，醫療保險就更加不可缺少。當買保險不再是一個人的事，大家又應該如何考慮為自己、為家人選擇醫療保險計劃呢？從家出發，今次10Life將比較友邦AIA、安盛AXA、保柏Bupa、滙豐HSBC及宏利Manulife的自願醫保計劃VHIS（半私家房），除了對常見傷病的保障外，更分析家庭友善的產品特點，以及優惠概覽。

【VHIS靈活計劃最新評分出爐　邊個計劃保費平兼有全數保障？：按此

家人齊投保自願醫保更慳稅　為幼兒可考慮半私家房

現時不少人都選擇自願醫保以享扣稅優惠，幫家人一同投保，還可節省更多稅款。在執行上，家中收入較高的納稅人可為自己及家人（如配偶、子女、父母等）投保自願醫保，每名受保人的保費皆可申請稅務扣減。此外，自願醫保受食衛局規管，其標準計劃條款劃一。當然，若要保障升級，投保人可考慮自願醫保靈活計劃，但靈活計劃保障各有特色，又應如何選擇呢？

先談病房，一般香港的住院醫保提供普通房、半私家房、或私家房計劃。如果大家打算為幼兒投保，可考慮半私家房（或以上）的計劃，因為幼兒較多時因流感、發燒而入院，為減少疾病交差傳染，很可能安排入住半私家房，而半私家房比普通房寬敞，父母留院照料、加床陪過夜亦較方便。對於幼兒的保費上，普通房計劃及半私家房計劃的差距不是很顯著，所以不少中產父母都選擇半私家房計劃。

「全數保障」VHIS　年度賠償上限創新高

至於保障，不少家長都傾向「全數保障」（俗稱「全包」）的醫療保險，因其索償較有把握。所謂「全數保障」，保險公司會全數支付所有合資格的醫療開支，主要受每保單年度賠償上限及終身賠償上限所限；有別於傳統「每項設限」的醫保，每個保障項目都設有賠償上限，令受保人索償時諸多掣肘。

當選擇「全數保障」的計劃時，年度賠償上限就值得留意。年度賠償上限夠高，可用來應付天價醫療及將來的醫療通脹，對於尚有漫長人生路的幼兒尤甚。現時自願醫保半私家房計劃的年度賠償上限，以保柏及滙豐的最高，達每年2,500萬元。以下產品於多個傷病（如需標靶治療的癌症、照腸鏡、前十字韌帶手術等）的預計保障率均近100%，並獲得10Life評為醫療保障是10分。 

自願醫保靈活計劃 半私家房計劃的賠償上限 10Life
醫療保障評分
年度賠償上限 終身賠償上限
保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（智選） 25,000,000元 不設上限 10
滙豐自願醫保靈活計劃銀級 25,000,000元 不設上限 10
AXA安盛智尊守慧醫療保障 （卓越） 10,000,000元 40,000,000元 10
宏利晉悅自願醫保靈活計劃 8,000,000元 32,000,000元 10
友邦AIA自願醫保尊尚計劃 5,000,000元 20,000,000元 10

家庭友善保障項目比較　設支援熱綫更添安心？【下一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年2月1日。

【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾　拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽，2021年1月更新版），已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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