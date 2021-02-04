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【自願醫保】家人齊投保VHIS更慳稅 家庭組合優惠及保費比較
一家人最緊要是齊齊整整，健健康康。守護健康，醫療保險就更加不可缺少。當買保險不再是一個人的事，大家又應該如何考慮為自己、為家人選擇醫療保險計劃呢？從家出發，今次10Life將比較友邦AIA、安盛AXA、保柏Bupa、滙豐HSBC及宏利Manulife的自願醫保計劃VHIS（半私家房），除了對常見傷病的保障外，更分析家庭友善的產品特點，以及優惠概覽。
【VHIS靈活計劃最新評分出爐 邊個計劃保費平兼有全數保障？：按此】
家人齊投保自願醫保更慳稅 為幼兒可考慮半私家房
現時不少人都選擇自願醫保以享扣稅優惠，幫家人一同投保，還可節省更多稅款。在執行上，家中收入較高的納稅人可為自己及家人（如配偶、子女、父母等）投保自願醫保，每名受保人的保費皆可申請稅務扣減。此外，自願醫保受食衛局規管，其標準計劃條款劃一。當然，若要保障升級，投保人可考慮自願醫保靈活計劃，但靈活計劃保障各有特色，又應如何選擇呢？
先談病房，一般香港的住院醫保提供普通房、半私家房、或私家房計劃。如果大家打算為幼兒投保，可考慮半私家房（或以上）的計劃，因為幼兒較多時因流感、發燒而入院，為減少疾病交差傳染，很可能安排入住半私家房，而半私家房比普通房寬敞，父母留院照料、加床陪過夜亦較方便。對於幼兒的保費上，普通房計劃及半私家房計劃的差距不是很顯著，所以不少中產父母都選擇半私家房計劃。
「全數保障」VHIS 年度賠償上限創新高
至於保障，不少家長都傾向「全數保障」（俗稱「全包」）的醫療保險，因其索償較有把握。所謂「全數保障」，保險公司會全數支付所有合資格的醫療開支，主要受每保單年度賠償上限及終身賠償上限所限；有別於傳統「每項設限」的醫保，每個保障項目都設有賠償上限，令受保人索償時諸多掣肘。
當選擇「全數保障」的計劃時，年度賠償上限就值得留意。年度賠償上限夠高，可用來應付天價醫療及將來的醫療通脹，對於尚有漫長人生路的幼兒尤甚。現時自願醫保半私家房計劃的年度賠償上限，以保柏及滙豐的最高，達每年2,500萬元。以下產品於多個傷病（如需標靶治療的癌症、照腸鏡、前十字韌帶手術等）的預計保障率均近100%，並獲得10Life評為醫療保障是10分。
|自願醫保靈活計劃
|半私家房計劃的賠償上限
|10Life
醫療保障評分
|年度賠償上限
|終身賠償上限
|保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（智選）
|25,000,000元
|不設上限
|10
|滙豐自願醫保靈活計劃銀級
|25,000,000元
|不設上限
|10
|AXA安盛智尊守慧醫療保障 （卓越）
|10,000,000元
|40,000,000元
|10
|宏利晉悅自願醫保靈活計劃
|8,000,000元
|32,000,000元
|10
|友邦AIA自願醫保尊尚計劃
|5,000,000元
|20,000,000元
|10
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以上資訊由10Life提供，僅供參考，並不是銷售提議。以上資料更新至 2021年2月1日。
【文章來源：10Life；原題：家人健康強力後盾 拍住買自願醫保（附家庭優惠概覽，2021年1月更新版），已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼