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DONKI藍灣廣場新店開幕　精選優惠產品一覽

精明理財 10:30 2021/02/05

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DON DON DONKI又有新分店啦！DONKI藍灣廣場店已於昨日（4日）開幕，更推出一連串優惠！

由即日起至2月21日，DONKI藍灣廣場店多款產品都有優惠，包括薯條三兄弟、和牛火鍋片、AG面膜系列及明色系列護膚品等。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大
    +2

另外，由2月4日至8日，每日首200位消費滿600元的顧客，即送限量版布袋1個。消費以單一收據計算，每天限量200個，以上午10時至晚上10時為一日，先到先得，送完即止。每位顧客於活動期間只限換領一個。

DON DON DONKI App會員在2月4日至11日期間，消費滿600元或以上，可免費換領限量版DONKI利市封乙份（共10個）。優惠以單一收據計算，每天限量250份，先到先得，送完即止。

此外，在2月28日晚上10時或之前，集齊藍灣廣場店及任何3間DON DON DONKI分店印花，可於藍灣廣場店顧客服務部換取小禮物一份。名額300個，先到先得，送完即止。

如果在2月4日至7日即場下載DON DON DONKI App並登記成為會員，即送禮品一份，贈品先到先得，送完即止。

DONKI藍灣廣場店

地址：小西灣藍灣廣場1樓102及108號
營業時間：早上9時至凌晨1時

 

撰文︰hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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