OK便利店用BoC Pay付款滿30元即減10元　山崎麵飽收據當錢使

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OK便利店︰以BoC Pay付款滿30元即減10元

在優惠期內，於OK便利店購物並用BoC Pay付款，即享下列優惠：

優惠1：

由即日起至2月24日，淨額買滿30元，即減10元。（優惠不包括香煙及服務項目）

優惠2：

由即日起至2月15日，買賀年禮盒淨額滿128元，即減28元。

另外，在大年初一至初四（2月12至15日）更有全新「驚喜節日賞」，可以8折積分抵銷簽帳（即200分 = 1元）。

需要注意，客戶須於付款前向收銀員表示使用此推廣優惠及出示BoC Pay流動應用程式之付款版面。而每人每日可享優惠1或優惠2一次，名額有限，先到先得。

優惠詳情

2. 山崎麵飽：出示收據買滿35元即減5元

由即日起至2月28日，於山崎麵飽購買任何產品，憑收據正本於5天內到任何分店惠顧折扣後金額滿35元，即可減5元。

需要注意的是，重印單據無效，顧客必須出示完整收據。另外，每次只可使用一次折扣優惠，亦不可與其他現金優惠券同時使用。

分店一覽

3. 花斑茶社：維他奶系列飲品30元

由即日起至2月7日，到花斑茶社分店購買香濃豆乳の系列特飲，只需30元。今次香濃豆乳の系列共推出2款特飲，分別是芝麻豆花豆奶沙冰及可可芝麻豆花豆奶沙冰。

花斑茶社分店一覽︰

堅尼地城Smithfield Walk 5B鋪

北角和富道和富G15C舖

尖沙咀樂道32-34號地舖

新浦崗崇齡街1-3號威信樓地下F舖

荔枝角D2 Place TWO 1/F

荃灣海之戀G24號鋪

撰文：hket小編

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