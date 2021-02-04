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Hublot跟村上隆聯手黑化太陽花　黑鑽腕錶轉出驚喜

博客 18:10 2021/02/04

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近年不少藝術家都被品牌拉攏走進時尚界，協助為產品加入更豐富的創作元素，這除了令產品更具話題性，亦令藝術這範疇不再遙不可及，絕對是雙贏局面，日本藝術大師村上隆在這方面便有不少代表作。今回村上隆就獲瑞士製錶品牌Hublot邀請，為Classic Fusion腕錶打造一個全新All Black版本。

花瓣部分可以隨著用家手腕的活動而旋轉。（品牌提供）

雖然Classic Fusion Takashi Murakami All Black的太陽花由以往的七彩繽紛變成全黑色，但一張笑臉依然清楚可見。（$205,800）（品牌提供）

村上隆為了此合作計劃，特別飛到瑞士Hublot錶廠參觀並了解腕錶的製作過程，最後他決定將個人最標誌性的太陽花加入到Classic Fusion Takashi Murakami All Black的設計之中，不過最特別是，以往七彩繽紛的太陽花卻變成了黑色，以配合All Black意念。

日本藝術大師村上隆背後的七彩太陽花是其招牌作，如今卻首次被「黑化」。（品牌提供）

錶面就是一大朵由456顆黑鑽鑲嵌而成的太陽花，配以Hublot工程師自主研發的滾珠軸承系統，令太陽花整圈花瓣可隨著手腕的活動而旋轉，花心部分則由107顆黑鑽組成並嵌在藍寶石鏡面上，在燈光照射下閃閃發亮。

透明錶底蓋展示出Hublot自家製的Unico機芯。（品牌提供）

村上隆到了瑞士Hublot錶廠參觀並了解腕錶的製作過程。（品牌提供）

腕錶採用Classic Fusion系列黑陶瓷錶殼，並搭載品牌自家製的Unico機芯，將兩家的基因完美融合，僅限量發售200隻，即代表有錢也未必能夠擁有。

產品查詢︰2703 1808

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

資料提供 : 理財, 博客

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