Netflix電影《白老虎》狠批印度種姓制　要出頭不是從政就是犯罪？

▲ Netflix電影《白老虎》是一齣美國電影，改編自得獎小說，探討印象種姓制下的階級歧視問題。

近期於Netflix上架的印度電影《白老虎》（The White Tiger），備受談論，除了因為僕人向主人反撲的主軸，令人想起奧斯卡得獎南韓片《上流寄生族》外，更因為這部得獎小說改編電影對印度種姓制度的直接控訴。



《白老虎》是一部以印度為背景的劇情片，看畢後會發現它竟然沒有寶萊塢片必備的歌舞場面，125分鐘的篇幅，比一般動輒3小時的寶萊塢電影短小精幹得多。雖然主角全部印度人，但原來它是一部美國出品的電影，這大概正是影片能夠直接狠批印度種姓制度的原因。



▲ 白老虎象徵名譽、地位。戲中主角由社會最底層向上爬，除了智慧和勇氣，所用的手段也如老虎般兇殘。



這部片就改編自紐約時報暢銷書兼榮獲2008年Man Booker Prize的得獎小說《The White Tiger》，其導演及編劇是伊朗裔美國電影人Ramin Bahrani，他的前作有講述美國許多業主無力供樓後無家可歸悲歌的《鬥地主》（99 Homes），可見他對社會的貧富問題甚為關注。



得獎小說改編

該小說作者Aravind Adiga是印度裔澳洲人，他跟Ramin Bahrani其實是在美國讀大學時期的同學，而Ramin也正是當年推動Aravind回印度發掘題材創作小說的關鍵人物，所以最後由他改編及拍攝這作品，更顯得順理成章。

電影以倒敘形式講故事，由擁有計程車公司的成功企業家Balram以主角身份自述，道出他作為印度低種姓人卻能衝破「雞籠」改變命運的傳奇經歷。



Balram解釋了印度的種姓制度，如何令到有錢人世世代代有錢，低種姓人就一代傳一代地認命，甘於做最低下的工作。而他自小聰明，被老師認定他如同罕有的白老虎般非同凡響，於是他長大後，不斷打聽門路，尋找機會離開窮村，終於被他發現富二代Ashok這個目標，於是他千方百計借錢學駕駛，再去毛遂自薦做這位富家公子的司機。



賤民如何向上爬？

Ashok和太太都是由美國留學歸來，思想較開明。本來Balram的目標只是成為Ashok的僕人，直至他發現這家族其實一直官商勾結靠貪污穩固勢力，而又碰巧發生了一宗交通意外，令Balram看清楚主人一家的為人，就驅使Balram不再甘於做忠僕，反過來成為掌握自己命運的主人了。

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此部片劇情未如《上流寄生族》般峰迴路轉，對於主角發迹經過刻劃也略嫌簡單，但能讓人更了解種姓制度對社會發展的負面影響。影片風格有社會控訴又不乏黑色幽默，對於貧富也有不少精闢的金句，如主角說印度的低種姓人要出頭不是從政就是犯罪，就是一例。

主角Adarsh Gourav由頭帶到尾的出色演繹，也是全片亮點之一。