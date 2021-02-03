  • 19°C
香港時間 : 2021203日 (週三) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【平民股神】日本平民CIS進化「股神」之路

理財學堂 18:53 2021/02/03

分享：

大部分人輸錢皆因贏錢起，而很多沉迷於股海的散戶都可能經歷過贏過錢，最後卻是「一場歡喜一場空」。但是次的主角贏錢皆因輸錢起，更因為汲取輸錢教訓後，由價值投資轉為學習短炒策略，更被譽為「左右日經指數的男人」。

這位能「左右日經指數的男人」──CIS，出身平民，發達只因當年輸錢而起。那時候他並沒有在股海上賺大錢，反而因心態不正確而經常失利，致本金蝕去近半。當時的他可謂是一個價值投資者，靠個人能力分析公司價值，睇準認為被低估價值的股份，可惜結果並不如期，更輸掉不少本金。及後他反思，明白憑個人的平民之力所得到之情報及消息很有限而且不完善，故改變策略，從「價值投資」轉「短炒」。 

由信奉「價值投資」變「短炒」

而CIS由平民走上「發達」之路上，當中最著名事件是「TAKATA事件」（日本一間知名汽車安全氣囊生產商），當時已具有市場影響力的CIS，在Twitter上表示，個人「已沽空手上的Takata股份了」，此話一出即令TAKATA的股價在當天就直插8.8%，令一眾交易員及專家都感到神奇，亦被冠以「左右日經指數的男人」稱號。

另外，在2005年的「J-Com事件」，J-Com公司業務前景一片光明，並計劃上市，怎料新股上市當日交易員錯誤將每股價值61萬日圓的股票錯誤輸入成每股1日圓，而CIS把握時機大手掃貨，當時更以一人之力佔據當時將近25%的交易額，結果此事件令他狂賺了6億日圓（約4,400萬港元）。

CIS的「發達史」聽了也覺神奇，雖然我們可能一生也未必能夠有這個機會遇上這種歷史事件，但卻令CIS成為不少散戶眼中的傳奇。雖然他沒有透露過買入那些股份，卻給散戶分享了自己的「五大短炒守則」。你又會否夠膽，學CIS一樣放手一搏？

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀　投資白銀有何途徑？
2021/02/02
【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀　投資白銀有何途徑？
【白銀價格】 投資白銀有何途徑？
2021/02/02
【白銀價格】 投資白銀有何途徑？
印度神童預言2月將爆大災難 全球經濟差過2020？
2021/02/01
印度神童預言2月將爆大災難 全球經濟差過2020？
【網民熱話】2021最潮投資術語「YOLO」係咩意思？　指數都有埋到底搞邊科？
2021/01/29
【網民熱話】2021最潮投資術語「YOLO」係咩意思？　指數都有埋到底搞邊科？
【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧
2021/01/28
【財務自由】如何實現財務自由？《富爸爸‧窮爸爸》4大理財智慧
日本 Twitter 買入 歷史事件 IPO 股票

上一篇文章

派息基金高達9厘息好吸引　當中潛藏咩危機？

下一篇文章

【ESG投資】MSCI列2021年ESG趨勢　指ESG投資具效益　不會成泡沫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀　投資白銀有何途徑？
【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀　投資白銀有何途徑？
【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？
【AMC】網民沽空AMC近百張期權被斬倉　倒欠券商逾40萬元　問應否破產？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
今日理財筆記 - 有錢先可以開始投資？3個投資常見謬誤
有錢先可以開始投資？3個投資常見謬誤
印度神童預言2月將爆大災難 全球經濟差過2020？
印度神童預言2月將爆大災難 全球經濟差過2020？
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……
【月供股票】2020年月供港股人次增8成　月供美股人次大增19倍　最多月供金額港股係呢隻……