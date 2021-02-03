【平民股神】日本平民CIS進化「股神」之路

大部分人輸錢皆因贏錢起，而很多沉迷於股海的散戶都可能經歷過贏過錢，最後卻是「一場歡喜一場空」。但是次的主角贏錢皆因輸錢起，更因為汲取輸錢教訓後，由價值投資轉為學習短炒策略，更被譽為「左右日經指數的男人」。

這位能「左右日經指數的男人」──CIS，出身平民，發達只因當年輸錢而起。那時候他並沒有在股海上賺大錢，反而因心態不正確而經常失利，致本金蝕去近半。當時的他可謂是一個價值投資者，靠個人能力分析公司價值，睇準認為被低估價值的股份，可惜結果並不如期，更輸掉不少本金。及後他反思，明白憑個人的平民之力所得到之情報及消息很有限而且不完善，故改變策略，從「價值投資」轉「短炒」。

由信奉「價值投資」變「短炒」

而CIS由平民走上「發達」之路上，當中最著名事件是「TAKATA事件」（日本一間知名汽車安全氣囊生產商），當時已具有市場影響力的CIS，在Twitter上表示，個人「已沽空手上的Takata股份了」，此話一出即令TAKATA的股價在當天就直插8.8%，令一眾交易員及專家都感到神奇，亦被冠以「左右日經指數的男人」稱號。

另外，在2005年的「J-Com事件」，J-Com公司業務前景一片光明，並計劃上市，怎料新股上市當日交易員錯誤將每股價值61萬日圓的股票錯誤輸入成每股1日圓，而CIS把握時機大手掃貨，當時更以一人之力佔據當時將近25%的交易額，結果此事件令他狂賺了6億日圓（約4,400萬港元）。

CIS的「發達史」聽了也覺神奇，雖然我們可能一生也未必能夠有這個機會遇上這種歷史事件，但卻令CIS成為不少散戶眼中的傳奇。雖然他沒有透露過買入那些股份，卻給散戶分享了自己的「五大短炒守則」。你又會否夠膽，學CIS一樣放手一搏？

責任編輯：陳玉蓮

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