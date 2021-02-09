  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

個人增值 17:00 2021/02/09

分享：

送鼠迎牛，農曆新年將至，去年全球股市波動，若投資回報未如理想，新一年應如何部署投資策略？本港著名玄學家陳定幫就為12生肖中屬鼠、牛、虎、兔批算今年的投資運程。

鼠：運程不俗　不認識宜先查證

肖鼠者與肖牛者為六合屬相，故肖鼠者今年運程不俗，較2020年來得好。由於六合屬一種無形、太歲眷顧你的力量，所以運氣較好。至於投資方面，陳定幫建議屬鼠者遇上自己不認識的東西，就要查清楚是甚麼，愈清楚的話在投資方面愈易獲利，尤其是股票方面。

牛：本命年犯太歲　投資宜慢不宜急

生肖屬牛者今年本命年犯太歲，建議可攝太歲。陳定幫指，屬牛者投資時宜拖慢節奏、不要急着下決定。在投資上有一個術語名為FOMO（Fear of Missing Out），意指害怕錯失機會。他叮囑屬牛投資者，不要讓這種心態影響，反而應耐心等待，待股票、樓價或投資產品的價格回落才入場投資。

虎：運勢三甲的生肖　可吼外地產品

屬虎者今年運程不錯，陳定幫更認為是今年運勢屬三甲的生肖之一。陳定幫建議屬虎者今年投資外地產品，如美股、歐洲股票或外幣等。另外，屬虎的投資者可向前輩、高手學習，則有利投資。

兔：宜多問前輩意見　做資料搜集

屬兔者今年沒有算得上是吉星，甚至是凶星較多。陳定幫指，屬兔者宜多問前輩意見或多做資料搜集，不建議大手筆出擊，分注投資會較好，採用平均成本法會的月供股票會較為適合。

【玄學家陳定幫算12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇：按此

【玄學家陳定幫算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇：按此

記者：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用按此了解

相關文章

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
2021/02/05
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
2021/02/05
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
2021/02/05
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
投資產品 歐洲股 股票 歐洲 生肖 月供股票

上一篇文章

【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）

下一篇文章

實測Citibank Plus戶口服務　4大賣點全屬舊酒新瓶？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作
【WFH】職場新常態　員工偏好混合工作