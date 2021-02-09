【牛年2021】玄學家陳定幫算12生肖投資運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

送鼠迎牛，農曆新年將至，去年全球股市波動，若投資回報未如理想，新一年應如何部署投資策略？本港著名玄學家陳定幫就為12生肖中屬鼠、牛、虎、兔批算今年的投資運程。

鼠：運程不俗 不認識宜先查證

肖鼠者與肖牛者為六合屬相，故肖鼠者今年運程不俗，較2020年來得好。由於六合屬一種無形、太歲眷顧你的力量，所以運氣較好。至於投資方面，陳定幫建議屬鼠者遇上自己不認識的東西，就要查清楚是甚麼，愈清楚的話在投資方面愈易獲利，尤其是股票方面。

牛：本命年犯太歲 投資宜慢不宜急

生肖屬牛者今年本命年犯太歲，建議可攝太歲。陳定幫指，屬牛者投資時宜拖慢節奏、不要急着下決定。在投資上有一個術語名為FOMO（Fear of Missing Out），意指害怕錯失機會。他叮囑屬牛投資者，不要讓這種心態影響，反而應耐心等待，待股票、樓價或投資產品的價格回落才入場投資。

虎：運勢三甲的生肖 可吼外地產品

屬虎者今年運程不錯，陳定幫更認為是今年運勢屬三甲的生肖之一。陳定幫建議屬虎者今年投資外地產品，如美股、歐洲股票或外幣等。另外，屬虎的投資者可向前輩、高手學習，則有利投資。

兔：宜多問前輩意見 做資料搜集

屬兔者今年沒有算得上是吉星，甚至是凶星較多。陳定幫指，屬兔者宜多問前輩意見或多做資料搜集，不建議大手筆出擊，分注投資會較好，採用平均成本法會的月供股票會較為適合。

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記者：曹佩鈞

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