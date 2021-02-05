【牛年2021】玄學天后雲文子算12生肖職場運程　鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）

2021辛丑牛年即將來臨，12生肖中屬牛的人士，今年是本命年，在事業上較多阻滯，財運亦偏弱。生肖屬鼠、虎、兔的人士，今年在事業會有重大的變動嗎？收入會否受經濟下行影響？本網請得有「玄學天后」之稱的玄學家雲文子，批算12生肖中鼠、牛、虎、兔的職場及財運運程。

鼠：運勢先弱後強 不宜進行新投資

雲文子指，屬鼠的人士，今年運勢先弱後強，凡事幾經轉折才達成。今年財運反覆偏弱，無意外之財，不宜作新投資，建議少投資為妙。事業方面，今年會處於樽頸位，但尚算無風無浪，建議應趁此時機改善缺點，提升自我，待下半年運勢轉好時，方乘勢出擊。



她建議，屬鼠的人士可多穿着黑或啡黃的服飾，或佩戴格紋或網狀飾物，增強運勢。

牛：多阻滯 易招是非

屬牛的人士，今年是本命年，較多阻滯，容易招是非官司，言行要小心。今年職場內小人多，宜少說話多做事。財運亦偏弱，難聚財。雲文子建議避免嘗試不熟悉的投資項目，勿亂信內幕消息，免招致金錢損失。

她建議，屬牛的人士今年應多去人氣旺氣場好的地方，如喜慶派對等，沾旺氣場，改善運勢。此外，屬牛的人士亦可佩戴鼠、蛇、雞的飾物化解犯太歲，或多穿着黑或紅色的服飾，令運勢好轉。

虎：得天時地利人和

屬虎的人士，今年得天時地利人和，有八方五路的貴人襄助，助實踐理想，事業上應有更大的突破。雲文子指，屬虎的人士今年財運方面相當不俗，有人緣帶動財源，會從貴人得到不少投資資訊，助你賺取好利潤。

她建議，今年屬虎的人士，可多穿着黑或白的衣服，或佩戴直條形的飾物增旺運勢。

兔：運勢轉順 田宅運旺

屬兔的人士，今年運勢轉順，但要注意切勿心急發展任何大計，因為人緣雖旺，但仍欠有力貴人襄助，凡事宜親力親為，準備充足才實行。投資方面，今年宜以靈活多變的策略為主，正財偏財就有機會獲利。今年田宅運旺，買樓投資自住皆可。

雲文子建議，今年屬兔的人士，可多穿着綠或白的服飾，或佩戴菱形飾物可增旺運勢。

【12生肖職場運程 龍 、蛇、馬、羊篇：按此】

【12生肖職場運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

責任編輯：李瑩

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