▲ 【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？ 投資有何要注意（附10大高派息基金列表）

不少投資者對定期派息的投資產品感興趣，當中包括定期派息的基金。投資派息基金可以享定期收息的好處，但當中亦有值得留意的事情。

派息不等於回報

派息基金派高息，但這不等於基金回報，基金價格亦會變動，要留意投資派息基金可能會「賺息蝕價」。一般而言，派息基金較適合較長的投資年期。

派息是否從資本中扣除

派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即是說，部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。投資者可從基金資料中查閱有沒有此條款。

瞭解投資甚麼資產

投資派息基金前，應要瞭解基金投資甚麼，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，同樣風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。投資這類基金一般會有較高的風險。

根據FSM平台資料，該平台上十大最高定期派息基金／債券基金如下︰

十大最高派息基金（債券基金除外） 基金名稱 派息方法 年度化股息率（%） 法巴歐洲多元資產入息基金（港元對冲）經典每月派息 現金派息 9.76 安聯寰通收益及增長基金（H2- 人民幣對冲）AM類 每月派息 現金派息 9.578 大成中國靈活配置基金（美元）A每季派息 現金派息／

股息再投資 9.514 東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金（人民幣對冲）每月派息 現金派息 8.483 安聯收益及增長基金（港元）AM月類收息股份 現金派息／

股息再投資 7.713 安聯收益及增長基金（H2-加元對冲）AM每月派息 現金派息／

股息再投資 7.431 安聯收益及增長基金（美元）A月類收息股份 現金派息／

股息再投資 7.404 宏利香港系列 - 環球動態資產配置基金（人民幣對冲）AA每月派息 現金派息 7.332 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金（美元）A6每月派息 現金派息／

股息再投資 7.13 富蘭克林智選環球多元資產入息基金（人民幣對冲） A每月派息 現金派息／

股息再投資 6.617 資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。

十大最高派息債券基金 基金名稱 派息方法 年度化股息率（%） 鄧普頓環球總收益基金（港元）A（每月派息） 現金派息／

股息再投資 10.005 鄧普頓環球總收益基金（英鎊）A（每月派息）對冲1 現金派息／

股息再投資 9.631 鄧普頓環球總收益基金（澳元）A（每月派息）對冲1 現金派息／

股息再投資 9.524 滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金（人民幣）AM3每月派息 現金派息 9.487 鄧普頓環球債券基金（美元）A（每月派息） 現金派息／

股息再投資 9.449 富達基金 - 中國高收益基金（港元-對冲）A每月特色派息（G） 現金派息／

股息再投資 9.193 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金（人民幣對冲）A每月派息 現金派息 9.18 弘收高收益波幅管理債券基金（人民幣）2B每月派息 現金派息 8.822 安聯動力亞洲高收益債券基金（美元）AMg每月派息 現金派息 8.613 安聯動力亞洲高收益債券基金（H2-加元對冲）AMg每月派息 現金派息／

股息再投資 8.608 資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。

責任編輯︰陳啟昌