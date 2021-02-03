【收息之選】派息基金普遍收7至9厘息好穩陣？　投資有何要注意（附10大高派息基金列表）

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【人民幣定期存款】人民幣定存鬥加存息 1年定存最高2.3厘
不少投資者對定期派息的投資產品感興趣，當中包括定期派息的基金。投資派息基金可以享定期收息的好處，但當中亦有值得留意的事情。
派息不等於回報
派息基金派高息，但這不等於基金回報，基金價格亦會變動，要留意投資派息基金可能會「賺息蝕價」。一般而言，派息基金較適合較長的投資年期。
派息是否從資本中扣除
派息基金有可能會使用酌情權，由基金的資本中調動資金派息，即是說，部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下，可導致每股資產淨值即時減少，用作將來投資的本金亦會減少。投資者可從基金資料中查閱有沒有此條款。
瞭解投資甚麼資產
投資派息基金前，應要瞭解基金投資甚麼，一些高派息基金的投資組合可能會投資於高收益債券，又或俗稱「垃圾債券」，即投資評級低於標準普爾BBB-級或穆迪Baa3級的債券，以爭取較高回報。高回報，同樣風險亦高，高收益債券的違約風險亦會較高，債券價格一般亦傾向波動。投資這類基金一般會有較高的風險。
根據FSM平台資料，該平台上十大最高定期派息基金／債券基金如下︰
|十大最高派息基金（債券基金除外）
|基金名稱
|派息方法
|年度化股息率（%）
|法巴歐洲多元資產入息基金（港元對冲）經典每月派息
|現金派息
|9.76
|安聯寰通收益及增長基金（H2- 人民幣對冲）AM類 每月派息
|現金派息
|9.578
|大成中國靈活配置基金（美元）A每季派息
|現金派息／
股息再投資
|9.514
|東方匯理香港組合 - 亞太新動力股息基金（人民幣對冲）每月派息
|現金派息
|8.483
|安聯收益及增長基金（港元）AM月類收息股份
|現金派息／
股息再投資
|7.713
|安聯收益及增長基金（H2-加元對冲）AM每月派息
|現金派息／
股息再投資
|7.431
|安聯收益及增長基金（美元）A月類收息股份
|現金派息／
股息再投資
|7.404
|宏利香港系列 - 環球動態資產配置基金（人民幣對冲）AA每月派息
|現金派息
|7.332
|貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金（美元）A6每月派息
|現金派息／
股息再投資
|7.13
|富蘭克林智選環球多元資產入息基金（人民幣對冲） A每月派息
|現金派息／
股息再投資
|6.617
|資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。
|十大最高派息債券基金
|基金名稱
|派息方法
|年度化股息率（%）
|鄧普頓環球總收益基金（港元）A（每月派息）
|現金派息／
股息再投資
|10.005
|鄧普頓環球總收益基金（英鎊）A（每月派息）對冲1
|現金派息／
股息再投資
|9.631
|鄧普頓環球總收益基金（澳元）A（每月派息）對冲1
|現金派息／
股息再投資
|9.524
|滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金（人民幣）AM3每月派息
|現金派息
|9.487
|鄧普頓環球債券基金（美元）A（每月派息）
|現金派息／
股息再投資
|9.449
|富達基金 - 中國高收益基金（港元-對冲）A每月特色派息（G）
|現金派息／
股息再投資
|9.193
|東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金（人民幣對冲）A每月派息
|現金派息
|9.18
|弘收高收益波幅管理債券基金（人民幣）2B每月派息
|現金派息
|8.822
|安聯動力亞洲高收益債券基金（美元）AMg每月派息
|現金派息
|8.613
|安聯動力亞洲高收益債券基金（H2-加元對冲）AMg每月派息
|現金派息／
股息再投資
|8.608
|資料來源︰FSM，僅顯示定期派息的基金，不包含不定期派息基金。
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 收息之選