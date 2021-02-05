【平民股神】日本「平民股神」20萬炒到17億　4個守則炒到發達

昨天我們提及了日本「平民股神」cis的傳奇「發達史」，雖然他沒有透露過買入那些股份，不過他曾著書《主力的思維》分享自己的投資哲學，更為向讀者提出他的投資「四大守則」。今天就講講這位「平民股神」這4個炒股守則，看完再考慮會不會學cis一樣放手一搏吧！

了解「平民股神」cis「發達史」按【上一頁】



cis於20年前以300萬日圓（約22萬港元）本金開始股票投資，至今身家已累積至230億日圓（約17億港元）。這名神秘的平民股神於日本股壇被追捧為「左右日經指數的男人」，最為股民津津樂道的，就是他在twitter的一句話就令日本知名安全氣袋生產商TAKATA股價單日急挫8.8%。

一個由20萬炒到坐擁17億身家的「平民股神」，由價值投資者搖身一變做短炒炒家，雖然沒有「冧把」教人「發達」，不過他曾經公開4大投資守則。呢4個守則，又會唔會幫到你獲得更多財富？

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守則一：順勢操作

正所謂「寧買當頭起」，炒賣股票，不要與市場趨勢反向操作，「順勢操作，買進正在上漲的股票，別買正在下跌的股票。買進的股票一旦下跌就賣掉。」



守則二：切勿在回調時買入

「回調時買入」與守則一相違背，所以cis認為千萬不要在回調時買入，因「趁回調買入是一種逆勢操作，而追強勢股回調就是止蝕操作。」

守則三：着眼整體回報而非勝率

「重點不是勝率，而是加總的損益，即是要看重在大賺小賠，利用大賺來讓整體績效。」



守則四：永不溝貨

cis指，「不要溝貨，因為溝貨有可能會一路攤到破產。」背後的意義是進場買進，輸錢是要止蝕離場而不是溝貨，溝貨投入資金更多，就會面臨更大風險。炒股與賭博有所不同，切忌「有賭未為輸」的心態，見股價下跌，再次溝貨，務求拉底市價，結果該股一直下跌又再溝貨，手頭資金孤注一擲、時間、金錢成本上升，成為「典型」散戶。果斷止蝕離場是將利益極大化的理智選擇。



除了以上的4項守則，cis更提醒大家，買股票除了不要與市場方向作對外，更要較任何人更早注意到方向的變化。他指出股票市場每天狀況瞬息萬變，艱困的挑戰一關接一關，有時候一不小心就會賠得很慘，這是股市「有趣」的地方。

而cis並不認為從事金錢交易的股市有甚麼特別，只覺得確實是非常好玩的「遊戲」，而且是高度融合技術與偶然性、風險、獲利的遊戲。他透露自己主要是炒即日鮮，幾乎不做長綫投資，他亦不諱言，從社會的觀點來看，這根本不是投資而純粹只是一舉定勝負。

cis的投資哲學雖然「玩味」甚濃，但卻是他二十年來實實在在、適合其個人的投資經歷的結論。要炒到發達，所承受的風險及個人心理質素均相當重要。cis這4項守則及操作手法，你又領悟了多少？

責任編輯：陳玉蓮

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