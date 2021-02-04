Mini Friday銅鑼灣分店開幕　免費送午餐

真係有免費午餐！Mini Friday為慶祝銅鑼灣分店開幕，推出2大優惠，在推廣期內惠顧，只有身份證有指定字母及完成活動，可獲免費午餐一份，另外，讚好社交媒體及分享帖文，可享主餐牌8折優惠。

在2月1日至28日期間（2月12日、13日及14日除外）惠顧，並完成指定步驟，即可享優惠。

優惠1. 身份證英文姓名內含有全部或部分「c、w、b」，並讚好Mini Friday FaceBook專頁，分享指定帖文即可於銅鑼灣分店享午市套餐優惠：

姓名內含「c、w、b」 三個字母 ，可享免費午市套餐一份（優惠期內最多使用三次）

，可享免費午市套餐一份（優惠期內最多使用三次） 姓名內含「c，w，b」 其中兩個英文字母 ，可享午市套餐半價（優惠期內可無限次使用）

，可享午市套餐半價（優惠期內可無限次使用） 姓名內含「c、w、b」其中一個英文字母，可享午市套餐8折（優惠期內可無限次使用）

優惠2. 凡光臨Mini Friday任何分店，讚好Mini Friday FaceBook專頁，分享指定帖文，所有主餐牌全部可享8折優惠

需要注意，免費午餐只限午市菜單價格最低的選項，選取其他午市套餐需補回差價。優惠適用於星期一至日。如使用外賣自取服務，截單時間為晚上9時30分，需於10時前到達店舖自取，餐廳不設外送服務。另外，優惠以每人每張身份證內的姓名計算。

MiniFriday

地址：銅鑼灣廣埸二期6樓

訂座電話：28620610

疫情期間暫時營業時間：12:00至18:00；18:00後暫停營業

地址：旺角西洋菜南街2A-2H號銀城廣場9樓全層

訂座電話：3705 9125

疫情期間暫時營業時間：午市12:00至18:00；18:00後暫停營業

地址：觀塘興業街4號The Wave 3樓

訂座電話：3705 9174

疫情期間暫時營業時間：午市12:00至18:00；晚市（外賣自取）18:00 - 22:00

撰文︰hket小編

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