OK便利店hot&in熱飲買一送一　馬拉松開倉買指定貨品折上折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. OK便利店：hot&in熱飲買一送一

由即日起至2月17日，到OK便利店hot&in好知味美食吧，買8安士熱飲可享買一送一優惠。優惠只限每日上午11時後供應，平均每杯5.5元起。

設有hot&in好知味美食吧之分店

2. 馬拉松開倉：指定貨品享額外折扣

馬拉松舉辦開倉減價活動，各大運動品牌以特價促銷，包括Adidas、Nike、Puma、Under Amour、New Balance、Columbia、Vans等等。指定貨品2件再8折，3件再7折。

日期：2月3日至2月8日

時間：11:00am - 8:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

3. 聖安娜餅屋：以PayMe付款滿30元即減10元

由即日起至2月28日，於聖安娜餅屋以PayMe付款滿30元即減10元。每人每日只可享用優惠一次，此優惠不適用於購買生日蛋糕券、麵包券、禮餅券、八達通增值及膠袋稅。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！